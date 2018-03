El consell Rector expedienta a Bellido y este anuncia una querella

Con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, el consell rector del Patronat de Festes dio luz verde ayer a abrir un expediente disciplinario y sancionador contra el presidente de la Junta, Juanvi Bellido, después de considerar «impropio» su trato hacia la concejala de Fiestas, Sara Usó, por «gritos e insultos» en la noche de los premios de las gaiatas en plena plaza Mayor, y de imputarle otras irregularidades en sus funciones. El equipo de gobierno pidió inicialmente la dimisión de Bellido tras los hechos, a lo que este se negó.

El consejo dio ayer un paso más allá, con el OK a abrir una investigación para determinar la veracidad de las siete faltas presentadas por el Patronat en un informe, desde el affaire de los premios a dejación de funciones o venta de lotería sin permiso, entre otros.

Los dos representantes del PSPV, la propia Usó y Javier Peris; los dos de Compromís, la vicepresidenta del Patronat, Verònica Ruiz, y Josep Maria Ripollés; y el vocal designado por la asamblea y de collas, José Juan Sidro, dieron el sí al expediente, que contó con la oposición del PP --María España y Carlos Murria--, y Cs --Manuel Paduraru--, y la abstención de Luis Oria, vocal asambleario de los entes vinculados. No acudieron al plenario extraordinario, que solo tenía este punto del día, el vocal designado por la asamblea de las gaiatas, Andrés Bort; de les festes de carrer, Pilar Escuder; y CSeM, Xavi del Señor.

EN MANOS DE ABOGADOS //

Juanvi Bellido, que se reafirma en el cargo, que va a «seguir ejerciendo», no presentó ninguna defensa en la sesión, y avanzó que lo hará «en los tribunales», donde iniciará «una querella criminal por injurias y calumnias», que sus abogados «ya están preparando» contra el equipo de gobierno y «todos los que han lanzado mentiras y falsedades» contra su persona, en una «campaña continuada de acoso y derribo desde el minuto uno de mi presidencia».

«Ya lo dijo y por dos veces la jueza en el proceso contra una funcionaria del Patronat del que me absolvieron: la concejala me tiene animadversión», explicó el presidente de la Junta de Festes. «Antes de empezar el proceso ya estoy condenado, con ataques personales y profesionales, a mi Junta y a mí», critica Bellido.

USÓ: «GARANTIZAR LA VERACIDAD» //

Usó explicó que «se abre expediente para garantizar un proceso transparente para investigar, analizar y aclarar la veracidad o no de los hechos, y garantizando y respetando al máximo los derechos de todos los afectados». Para ello, «no hay un plazo definido», señaló Usó, en una instrucción que llevará a cabo el gerente del Patronat, Vicente Montolío, un tema que chirría en el món de la festa y entre la oposición. La edila especificó: «No he realizado ninguna acusación, solo relato unos hechos que se aclararán».

«EN UNOS DOS MESES» //

Oria y Sidro, representantes de la asamblea presentes ayer, piden «celeridad en la tramitación del expediente», que podría estar «en unos dos meses», según apuntan, para «determinar las razones» y «ver qué consecuencias tienen en uno u otro caso». Una vez se presente el expediente, volverá a reunirse el consell rector, que determinará los hechos y valorará, si procede, las sanciones a imponer. //