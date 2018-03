El consell rector se reunirá en breve para abordar la crisis municipal con Bellido

El consell rector del Patronat de Festes de Castellón abordará con carácter «urgente» la crisis municipal abierta con el presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, después de que el equipo de gobierno denunciara los «gritos» y «falta de respeto de forma grave» de este a la concejala y presidenta del Patronat de Festes, Sara Usó, el martes 6, por lo que le han reclamado su dimisión. Cara a un posible cese, con unos estatutos del Patronat en la mano muy interpretables --que deben cambiarse para hacerlos más claros, según el Congrés Magdalener--, el bipartito «ya está elaborando» el informe sobre los tres años de gestión de Bellido.

Fuentes consultadas por el diario Mediterráneo avanzan que «se quiere convocar una reunión en una semana» para abordar las posturas de Usó y Bellido, ver el informe y «tomar una decisión», que puede pasar por un expediente sancionador y cese «por falta grave» al representante festero. «Debe ser inmediato, no se puede alargar, pues este cisma mantiene tensionado al món de la festa», dicen varios consejeros.

Unos apuntan que sería bueno «convocar una asamblea»; otros, que Bellido «diera un paso al lado» y dejara a «otra persona de la Junta al frente» ante la «ausencia de confianza» del bipartito.

Fuentes municipales señalaron ayer que «el informe está en marcha», pulsando a los colectivos y a personas que han tenido contacto con Bellido desde que asumió la presidencia de la Junta, en el 2015, tras ser elegido por mayoría en la asamblea. Y se «presentará al consejo rector», dicen.

EN CLAVE POLÍTICA //

El cisma, en paralelo, se ha trasladado también al plano político. Después de que ayer, PP, Ciudadanos y CSeM, pero también Compromís --socio del PSPV--, hablaran de «control político de las fiestas» y pidieran que «se deje la fiesta a los festeros, con autonomía», el portavoz adjunto popular, Juan José Pérez Macián, tildó de «grave crisis» y «división» en el bipartito por la polémica de las fiestas, en la que «unos ya se van desmarcando de los otros».

Los portavoces del PSPV, Rafa Simó; y de Compromís, Ignasi García, niegan esta crisis, y ambos «reprueban la actitud de Bellido con la concejala». Simó señala que «hay actitudes inadmisibles y de ahí que se le trasladara a Bellido la ausencia de confianza, porque creemos que ante estas conductas, o actúas o eres cómplice». Garcia coincidió al hablar de «formas nada adecuadas», y señaló que «si hay evidencias, se debe actuar, en un consell rector o en una asamblea». «Patronat y Junta deben tener buena relación, o las fiestas se resienten», señaló.

Bellido insiste en convocar

una asamblea y busca apoyos

El presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, insiste en su inocencia, en que no insultó a la concejala y en que no hubo dejación de funciones. Desde que estallara la crisis, Bellido insiste en «convocar la asamblea, soberana, y si los que me eligieron me piden que me vaya, me iré». «No soy funcionario y no me pueden expedientar», abogó. No obstante, y ante el informe que está elaborando el gobierno municipal, ha movido ficha y busca «apoyos» en el món de la festa, en los colectivos.

«Me siento apoyado por mi junta, Los entes y muchas personas de la festa. Quiero que oigan mi versión, al fin y al cabo no es ni solo mi palabra ni solo la de Usó», dijo. «Ante el consell, me defenderé».