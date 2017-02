La Conselleria aflora en Castellón 534.000 euros    de fraude fiscal

Las campañas de inspección de la Conselleria de Hacienda detectaron en Castellón un fraude fiscal relacionado con el patrimonio por montante global de 534.000 euros. Los evasores de impuestos --de patrimonio, sucesiones y donaciones-- cazados en la provincia ascendieron a 173.

En concreto, 92 castellonenses incumplieron con las obligaciones fijadas por el impuesto de Patrimonio, en base a sus propiedades, y según los datos más recientes del departamento autonómico, la campaña de requerimiento de datos permitió recuperar 430.000 euros.

Por la falta de abono de las cantidades que establecen los tributos relacionados con herencias (sucesiones) o donaciones --de viviendas, otros inmuebles, metálico, etc.--, en Castellón se sancionó a 81 defraudadores. Con ellos, en cuantía se consiguió aflorar un total de 140.000 euros que habían escapado al control.

En esta campaña, el Instituto Valenciano de Administración Tributaria colabora con la Agencia Tributaria estatal, revisando declaraciones de la Renta incluso de años pasados. De hecho, es una prioridad poner la lupa sobre el impuesto de Patrimonio, de ejercicios no prescritos, y su relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, mediante el cruce de información sobre titularidad de bienes y derechos, incluidos del extranjero; e identificar a contribuyentes que no declaran, pero sí están obligados.

OJO AL 2013 / Hacienda apunta que el actual Consell ha intensificado la identificación de «nichos de fraude fiscal tradicionalmente ignorados» y «localizar, sobre todo, a aquellos que no declaran». Recordaron que, por un lado, se revisa el fraude en el tributo de patrimonio, «empezando con ver los que no lo declararon en el 2012 y sí lo hicieron en el 2008, qué pasó con ellos; y luego se ha pasado a mirar el 2013». Por otra parte, se repasan «operaciones escrituradas, pero que no se han declarado a efectos fiscales. Se cruzan datos con notarías sobre herencias, donaciones y trasmisiones patrimoniales».