Les Corts rechazan la propuesta de diferenciar valenciano y catalán

Les Corts Valencianes han rechazado hoy, con los votos del PSPV, Compromís y Podemos y la abstención de Ciudadanos, una iniciativa del PP en defensa del valenciano como idioma oficial de la Comunitat Valenciana y "distinto y autónomo de cualquier otra lengua y, en concreto, del catalán".

El diputado del PP Jorge Bellver ha defendido que la propuesta busca "respetar el sentimiento del pueblo valenciano" y su primera seña de identidad, mientras que el resto de grupos han coincidido en acusar al PP de querer reabrir esta batalla para separar a los valencianos, generar conflictos innecesarios y "hacer sangre".

Bellver ha pedido al Consel que cumpla la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià y defienda "de forma clara y contundente" ante cualquier administración e institución que el valenciano es un idioma "distinto y autónomo" del catalán.

Compromís y Ciudadanos habían propuesto dos enmiendas para, entre otras cuestiones, eliminar distinción entre ambas lenguas, algo que no ha aceptado el PP al afirmar que esa reivindicación "está sustentada en la voluntad del pueblo" valenciano.

El diputado de Compromís Josep Nadal ha instado a los diputados populares a romper la disciplina de voto y votar en contra de una propuesta que, a su juicio, busca "poner las vísceras por encima de la razón" y crear "una cortina de humo" para no hablar de las cosas que realmente importan a los valencianos.

Nadal ha acusado al PP de querer "romper el pacto" impulsado por ellos mismos en los 90 para cerrar el conflicto lingüístico, y optar por "una línea dura al estilo Le Pen o Trump", basada en "dividir a la sociedad" y que pretende que el río "Senia sea el río Bravo y el muro lo paguen los catalanes".

En su réplica, Bellver ha criticado que se trate de "ridiculizar este debate" y ha reprochado a Compromís que hable de consensos mientas se "fuma un puro" con los consensos que establecen la Constitución, el Estatuto y la Llei d'Ús, porque su hoja de ruta "es copiar literalmente la estrategia llevada adelante en Cataluña".

La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha afirmado que la iniciativa del PP solo busca "la confrontación entre valencianos", "hacer sangre" y "abrir batallas" para obtener "rédito político y electoral" y ha defendido que este debate corresponde a los filólogos.

Ha asegurado que el sentimiento "es un bien intangible que no se puede materializar", pero lo que sí sienten los valencianos, ha destacado, es que les han robado, que sus hijos estudian en barracones, que no pueden pagar la factura de la luz y "todas esas penurias que nos ha dejado el gobierno del PP".

La socialista Eva Alcón ha pedido al Consell que "nunca defienda que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes" porque si lo hacen, ha dicho, "sentiremos mucha vergüenza y mostraría su ignorancia y cierta incultura".

Alcón ha pedido a los populares que retiren la iniciativa, en primer lugar, para "no ponerse en evidencia", y en segundo, porque Les Corts "no es lugar para tratar temas filológicos" y porque "el valenciano no es un problema" y no cree que deban ser los diputados los que creen los conflictos.

El portavoz socialista, Manuel Mata, también se ha referido a esta cuestión para afirmar que se trata de un debate "más propio de los años 70" y para defender que la lengua "no es conflicto, conflicto es quien da oxigeno a fuerzas políticas alejadas de la realidad y antihistóricas".

Sandra Minguez (Podemos) ha preguntado si los populares se atreverían a cuestionar estudios e investigaciones sobre matemáticas, y ha considerado que hacerlo con una cuestión filológica demuestra que "la lengua no les importa" y su objetivo es "dividir y, con un poco de suerte, sacar algún voto".

Tras la votación de esta la propuesta, que el diputado de Ciudadanos Antonio Woodward ha apoyado por error en lugar de abstenerse, un invitado que seguía el debate desde la tribuna de invitados ha acusado a los diputados que han votado en contra de ser unos "traidores a la lengua valenciana"