CSI-F impugna ante el TSJ el nuevo plan plurilingüe

El sindicato CSI·F ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) el decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias por considerar que "vulnera el derecho a la igualdad".



En un comunicado, el sindicato denuncia que en el caso de los alumnos que quieren recibir enseñanza en castellano, el decreto propone un trato "discriminatorio" para aquellos cuyos centros utilicen el nivel básico, que no obtendrán certificación en inglés.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica en el recurso que la Disposición Adicional Quinta del decreto especifica que, con una similar carga docente de inglés en las distintas etapas educativas (Primaria, Secundaria o Bachillerato), se les certificará un nivel u otro de esa lengua en función del programa al que se acoja el centro.



CERTIFICACIÓN // Recuerda que los alumnos que cursen nivel avanzado, con más asignaturas en valenciano, llegarán a obtener una certificación de nivel B1 en inglés al concluir Bachillerato.



Mientras, aquellos cuyo centro opten por nivel básico, con más castellano, no lograrán certificación alguna de inglés a pesar de cursar un número similar de asignaturas en esa lengua.



CSI·F considera que esa medida, y así lo esgrime en su recurso contencioso-administrativo, "debe devenir inconstitucional por cuanto resulta contraria al principio de igualdad, al suponer el factor lingüístico un elemento discriminatorio".



AMPARO JUDICIAL // La central sindical solicita, en su escrito ante el TSJCV, "el amparo judicial del derecho y libertad constitucional a la igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución Española".



Además, pide que el contencioso "se tramite por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona".



La central sindical ya advirtió también de que estas instrucciones confirman la exigencia del nivel C1 para obtener la capacitación inglés para unos docentes ya sobrecargados de trabajo.



Por último, el sindicato urge a que la Administración proporcione medios y disponibilidad horaria para perfeccionar su nivel de inglés, ya que en la actualidad los recursos son del todo insuficientes. //