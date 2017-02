Los dependientes reclamarán unidos el copago de 2012-15

La Coordinadora de las Plataformas de la Dependencia de la Comunitat Valenciana, que representa a los colectivos de las tres provincias, se reunió ayer en Castellón y, en un encuentro en el que participaron alrededor de 30 personas, decidió abanderar las reclamaciones para que se devuelva el copago cobrado ilegalmente entre 2012 y 2015. Según explica su portavoz en Castellón, Sonia Lapierre, se ha decidido «hacer una petición oficial a la Conselleria de Bienestar Social, en nombre de la coordinadora, para que se devuelva de oficio el copago aplicado de forma ilegal a los dependientes entre 2012 y 2015».

El plazo para reclamar a la Generalitat la responsabilidad patrimonial por las cantidades cobradas de forma improcedente está abierto desde mediados de enero y finalizará el 15 de marzo. Según los cálculos realizados en su día, han asegurado que la devolución del copago en la provincia de Castellón supondría unos 24 millones de euros.

Los dependientes están reclamando de forma particular, pero la idea es hacer una solicitud a través de la coordinadora que aglutine todas las peticiones. Y es que el proceso no está siendo fácil, puesto que, como ya lamentaron desde la plataforma de Castellón cuando se abrió el plazo, «el Consell no solo no ha procedido a devolver de oficio las cantidades cobradas ilegalmente durante los años de mandato del PP tal y como reclamamos en septiembre del 2015 y como se comprometieron a estudiar, sino que ni siquiera han informado a los dependientes de la posibilidad de presentar esta reclamación».

SERVICIOS SOCIALES // En la reunión también se acordó solicitar a los ayuntamientos «que declaren los servicios sociales como esenciales, lo que nos permitiría disponer de la atención adecuada y poder agilizar las esperas», asegura la portavoz de la plataforma de Castellón. También se pactó seguir incidiendo en la demanda, a nivel europeo, para que no se rebajen los grados de dependencia. En el ámbito local, esperan fecha y hora para realizar una reunión con el edil de Bienestar Social, José Luis López, y abordar la valoración de los dependientes.