La DGT caza a un automovilista al día por conducir sin permiso

No son ni uno, ni dos, ni tres. La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que unos 25.000 conductores circulan sin carnet en España y algunos de ellos son cazados cada año en Castellón. Pese a que para conducir es necesario (y obligatorio) disponer de un permiso, en 2017 se impusieron en la provincia 347 denuncias por ir al volante sin carnet, lo que se traduce en que prácticamente un conductor al día es pillado sin disponer de la licencia.

Los últimos casos que han tenido lugar en Castellón los han destapado miembros de la Policía Local. De enero a marzo han puesto a disposición judicial a cinco conductores que circulaban sin carnet y se vieron implicados en accidentes de tráfico.

A nivel nacional, tras tres años de caídas, las multas por conducir sin carné han vuelto a repuntar. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 11 de diciembre del 2017 se emitieron un total de 27.506 sanciones por circular sin permiso de conducir. Esta cifra, pese a que no contempla los últimos 20 días del año, ya muestra un incremento respecto a las denuncias interpuestas durante todo el 2016, año que se cerró con 27.231, según se recoge en una respuesta del Gobierno ante la pregunta registrada en el Congreso por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

Pese a que Tráfico sorprende cada día a un conductor de Castellón que se pone al volante sin permiso, no se trata de la infracción más cometida, ya que según datos de la DGT, el primer puesto a nivel provincial lo ocupa el exceso de velocidad, seguido de las sanciones por no llevar el cinturón de seguridad, las multas impuestas a vehículos que no tienen en regla el permiso de circulación, el consumo de alcohol y drogas al volante o el uso del móvil al volante. Mientras que las sanciones por conducir sin carné quedarían detrás de ellas.

Tal y como recoge la respuesta del Gobierno, la provincia en la que más sanciones se impusieron por conducir sin carné entre enero y el 11 de diciembre del 2017 fue Madrid, con 3.939. Tras ella, estarían Almería (2.245), Murcia (2.178), Málaga (2.097), Alicante (1.977) y Valencia (1.412).

La provincia de Castellón cerró finalmente el año con un total de 347 denuncias por conducir sin carné, lo que supone un descenso en comparación con el año anterior, en el que se impusieron un 11% menos de sanciones.

pérdida de todos los puntos // Los datos del Gobierno detallan también los motivos por los que Tráfico impuso este tipo de sanciones en Castellón. En 2017, el 55% de las multas se dictaron contra los automovilistas por ponerse al volante sin ningún tipo de carné, la mayoría porque perdieron todos los puntos. El 25,6% fueron sancionados por portar una licencia extranjera no válida en España, mientras que el 19,3% restante fueron cazados por tener una licencia que no les habilita para llevar el vehículo que conducían en ese momento.

Pero, ¿qué consecuencia tiene conducir sin permiso? ¿Es un delito o una simple multa administrativa? ¿Se trata de la misma infracción ponerse al volante sin haber obtenido nunca el permiso que conducir tras haber perdido todos los puntos del carnet?

Según la legislación española, solo hay tres supuestos que se consideran delito y suponen penas de entre 3 y seis meses de cárcel: conducir sin haber obtenido nunca el permiso, cuando el conductor ha sido privado de forma cautelar o definitiva de la licencia o cuando se han perdido todos los puntos del carné.

Por contra, si la denuncia de tráfico ha sido impuesta por ponerse al volante con un carné extranjero sin homologar, no se considera delito, sino que se trata de una falta administrativa