Días de tormentas y chubascos en Castellón

Por in vino veritas 11:34 - 29.05.2018

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Sin tregua? I que dure... si no fan mes de 40 l/m2 per dia, podria estar plovent tota la setmana...o ens quedarem secs com la muixama...