Diputación destina 1,7 millones para acciones turísticas en 28 municipios

La Diputación de Castellón activa 1,7 millones de euros anunciados por el presidente Javier Moliner como un nuevo impulso inversor para la excelencia turística de la provincia que se traducirá en obras y mejoras en 28 municipios castellonenses.

Así, la institución provincial aprobó en Junta de Gobierno la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para Inversiones Turísticas Financieramente Sostenibles (IFS) a la que pueden acogerse los municipios de la provincia.

«Se trata de una nueva inversión de la Diputación por el municipalismo, por mejorar la competitividad turística y por las oportunidades de futuro. Porque esta tierra no puede crecer con tasas, sino con inversiones que nos ayuden a estar más preparados para generar mayor riqueza», explicó Moliner, quien incidió en que «se trata de impulsar la máxima competitividad del sector transformando nuestros recursos en productos turísticos».

Esfuerzo inversor

En ese sentido, el presidente hizo hincapié en que «todo el esfuerzo inversor que hacemos desde la Diputación con cinco millones de euros dirigidos a la promoción turística de la mano de los empresarios y los municipios no sirve de nada si no adaptamos nuestro territorio a las demandas de un mercado tan exigente como es el turístico. Nosotros no nos conformamos con ser uno más de este infinito abanico de destinos, sino que queremos liderar la creación de nuevos productos turísticos».

La inversión de 1,7 millones de euros se financia con el superávit del 2016 para fomentar acciones turísticas en infraestructuras y servicios, y las sufraga al 100% la Diputación con una cuantía máxima de 70.000 euros.

Ocho líneas de actuación

Esta línea de subvenciones de la Diputación impulsará los mejores proyectos turísticos en ocho líneas de actuación: Creación de producto turístico; gestión del patrimonio; obras para la realización, mejora y señalización de carriles bici y otras infraestructuras de uso para cicloturistas; obras para la realización, mejora y señalización de centros de bicicleta de alta montaña BTT e itinerarios municipales, de acuerdo al Programa de la Diputación Castellón Escenario Deportivo; acondicionamiento de accesos y entornos alrededor de monumentos declarados BIC, parajes naturales, árbol monumental, conjunto histórico artístico o Bienes de Relevancia Local; obras para la realización, mejora de accesos y señalización de recintos de festivales de música; señalización indicativa y/o direccional de los recursos turísticos del municipio, con objeto de incrementar el grado de conocimiento y facilitar la llegada a los reclamos turísticos de los pueblos.