La Diputación exige que el Cercanías sea gratuito durante las obras del tercer hilo

Mediante una declaración institucional acordada por todos los grupos políticos, la Diputación de Castellón exigió ayer la gratuidad del billete de Cercanías en el tramo entre València y Castellón mientras duren las obras del tercer hilo, una petición dirigida al Ministerio de Fomento y al Consell. El texto fue leído por el presidente provincial, Javier Moliner, durante la celebración del pleno de julio.

La declaración señala que únicamente se demanda aplicar «la misma solución» que se ha adoptado en procesos similares de mejora del ferrocarril en otras comunidades autónomas, como por ejemplo el caso de Cataluña.

Otro tema de actualidad, la problemática de los mosquitos, también se debatió durante el pleno a cuenta de una moción presentada por el PP, en la que se solicita a la Generalitat que sume a la Conselleria de Sanidad la de Medio Ambiente y la de Infraestructuras para luchar contra esta plaga. El diputado encargado del área, Mario García, detalló que «no se pide dinero al Consell, sino colaboración». En concreto, reclama que se aplique en la provincia un proyecto piloto contra las plagas de Tracsa y otro de Vaersa, gestionados por estas dos consellerias. La moción salió adelante con los votos del PP y Ciudadanos y la oposición de PSPV-PSOE y Castelló en Moviment.

Financiación

También se aprobó, esta vez por unanimidad, una moción presentada por el grupo popular sobre el sistema de financiación autonómico. En la misma se insta al Gobierno de España a realizar una reforma inmediata del mismo por los perjuicios que supone para la Comunitat.

Pese al acuerdo, hubo discusión en este punto, con el PSOE como principal receptor de las críticas. El vicepresidente, Vicent Sales, afeó a los socialistas que «ya no saquen más este tema a la calle» desde que gobierna Pedro Sánchez; y Cristina Gabarda, de Ciudadanos, les señaló al decir «ahora Madrid ya no nos roba». Iñaki Vallejo, diputado de Castelló en Moviment, reprobó al PSOE --«ya no ven la reforma tan urgente»--, pero también atacó al PP, que «no pensaba lo mismo hace tres meses». Desde las filas socialistas, Antonio Lorenzo se defendió señalando que se debe afrontar el tema pese a la «inestabilidad parlamentaria».

Otro punto que suscitó el debate fue la rebaja de las tasas que tienen que pagar numerosos municipios de Castellón por la gestión de los tributos, que lleva a cabo el gobierno provincial. Para CSeM, «la rebaja no es suficiente y hay que eliminar la tasa», mientras que el PSOE opina que «hay que reforzar el servicio de recaudación con más personal». El diputado Salva Aguilella defendió a este respecto que esta medida «supondrá que Diputación recaude un millón menos, que podrán gastar los ayuntamientos».

Carreteras

Asimismo, la Diputación aprobó una inversión de más de 30 millones de euros en cinco años para mejorar las carreteras. El pleno constató la «ambiciosa apuesta» del gobierno provincial por convertir los viales de Castellón en «auténticos puentes de progreso y oportunidades desde la costa al interior», indicó el diputado Juan Bautista Juan. El contrato de conservación y mejora de carreteras es de 6,7 millones de euros al año.