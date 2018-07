Diputación insta a prevenir con los larvicidas otra oleada de mosquitos

La Diputación lanza una recomendación para que los ayuntamientos de la provincia de Castellón, a través de sus empresas, sigan tratando sus términos municipales con larvicidas para prevenir una nueva oleada de mosquitos en agosto. El diputado provincial Mario García apela a las corporaciones locales a no relajarse porque en 10-15 días se prevé un nuevo episodio de lluvias, combinado con el calor, con lo que pueden ir a más las larvas a mediados de agosto si no se trabaja en la prevención con anterioridad.

García insta a «intensificar los tratamientos para matar la máxima cantidad de larvas a fin de evitar que eso suceda. Si nos relajamos, volveremos a tener repunte», señala, y anima a no confiarse por este periodo de relativa tranquilidad en cuanto a lluvias.

El diputado provincial explica que ayer mantuvo un encuentro en el seno del grupo de vectores, que reúne a los representantes de las tres diputaciones provinciales valencianas, responsables de las conselleries de Agricultura, Medio Ambiente, Sanidad y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, si bien no asistieron los responsables de la Diputación de Alicante y Valencia. García había solicitado al director territorial del Consell en Castellón, Adolf Sanmartín, que se reuniera dicho grupo de trabajo para coordinar la lucha contra las distintas plagas susceptibles de transmitir enfermedades. A juicio de García, la Generalitat debería de implicarse más en la coordinación, no únicamente en la convocatoria de ayudas, y no ponerse de perfil en este asunto.

PLAN PILOTO

En el encuentro, además, García se interesó por la experiencia del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en la lucha contra las plagas. Esta institución, junto con Tragsa, desarrolla un proyecto que utiliza mosquitos estériles en los municipios de Albalat de la Ribera y Polinyà de Xúquer (Valencia). En concreto, García quiso conocer los criterios para elegir las localidades que trabajan en este proyecto y ver cómo está funcionando la iniciativa. La Conselleria concretó en su día que se trataba de un plan piloto y no se podía extender sin saber los resultados. Aun así, García volvió a solicitarlo para la provincia y planteó que podría aplicarse en el Prat de Torreblanca-Cabanes y también en las zonas de las marjales.