La Diputación rescata al consorcio de basuras del sur

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha tenido que salir por segunda vez este mes de mayo al rescate de un consorcio de basuras para garantizar que puedan seguir manteniendo el servicio que prestan a sus vecinos. Después de transferir por vía de urgencia tres millones de euros al consorcio de basuras del norte de la provincia, esta misma semana ha aprobado una transferencia aún mayor, de 3,6 millones de euros, al Consorcio de basuras del sur de la provincia.

Moliner ha adoptado esta decisión de carácter extraordinario al negarse los bancos a financiar al consorcio, presidido en estos momentos por el PSOE, lo que le incapacitaba para garantizar en los próximos meses los servicios que actualmente recibe los vecinos de los 56 municipios que integran el consorcio.

Como en el caso del norte de la provincia, la representación de la Diputación de Castellón en el consorcio de basuras del sur es casi testimonial, con apenas un 10%, pero ha tenido que volver a ser la institución que salga al rescate no solo de los municipios del sur de Castellón, sino también de los del norte de Valencia. Hay que tener en cuenta que 35 de los 56 municipios de este consorcio son castellonenses, mientras que los otros 21 son valencianos. De hecho, la planta de tratamiento está en el municipio valenciano de Algimia de Alfara y está presidido por Francisco Salt, edil socialista de dicho municipio.

Javier Moliner: "Cuando los vecinos se encuentran ante un grave problema, no entiendo de competencias, ni de porcentajes de participación, solo entiendo que si puedo ayudar a resolver una dificultad que puede afectar a los vecinos de esta provincia, lo hago".

Moliner explicó que el diputado Mario García le trasladó la petición de ayuda urgente del presidente del consorcio porque podía estar en riesgo el normal servicio de recogida de basuras. "Y ya hemos transferido los 3,6 millones de euros a su cuenta para que mantengan un servicio de calidad en todos los municipios, como hemos garantizado siempre en los más de cuatro años que hemos tenido la presidencia del consorcio nosotros”, ha señalado el presidente del Gobierno Provincial.

Como en el caso del consorcio que tiene su planta en Cervera, en donde el presidente es del PSOE, en el consorcio con planta en Algimia de Alfara también ostenta la presidencia un representante socialista. Moliner ha resaltado que “en situaciones de garantizar servicios básicos para los castellonenses, no miro colores políticos, ni quien tiene la presidencia, ni quien tiene la culpa de que los bancos no quieran financiar al consorcio, solo busco la solución para que los vecinos no vean recortado sus servicios”.

20% DE LA GENERALITAT

Así lo ha destacado el presidente provincial a la hora de explicar la inversión realizada por el Gobierno Provincial en el Consorci Palancia Belcaire, formado por 56 municipios, de los cuales 35 de ellos forman parte del Alto Palancia y Plana Baixa y el resto son municipios de la provincia de Valencia. Es por ello que Moliner, conocidas las dificultades económicas que atraviesa el Consorcio del Plan Zonal C3/V1, ha querido transferir de las saneadas arcas de la Diputación un adelanto de 3,6 millones que les permita hacer frente a las deudas y garantizar el servicio de recogida de basuras sin pensar que además de a pueblos de Castellón, este consorcio atiende a 21 pueblos de la comarca valenciana del Camp de Morvedre.

Así, el Consorcio de basuras del sur de la provincia gestiona desde grandes núcleos poblacionales como es el caso de La Vall d'Uixó o Nules, has municipios que si no fuera por él no podrían sufragar este recurso como es el caso de Teresa, Viver o Castellnovo.

Y es que la Diputación solo ostenta el 10% de la representación del Consorcio, frente al 10% de la Diputación de Valencia, el 20% la Generalitat y el 60% los municipios que lo integran, pese a lo cual ha sido la institución a la que ha acudido la actual presidencia del Consorcio del sur de la provincia de Castellón y norte de la de Valencia.

SEGUNDO RESCATE EN UN MES

Cabe recordar que esta transferencia de 3,6 millones de euros al Consorcio de residuos III y VIII llega únicamente 15 días después de que el propio Moliner aprobara con urgencia a finales del mes de abril una transferencia de tres millones de euros para que el Consorci Castelló Nord C1 pudiera hacer frente a sus dificultades económicas.

En este caso, y atendiendo la demanda de Evaristo Martí, presidente del consorcio de basuras del norte y Adolf Sanmartín, alcalde de Cervera, “la Diputación “salvó de un gravísimo problema económico que podía derivar en una manca de servicios para 49 pueblos del norte al Consorci pese a ser el socio con un porcentaje de representación menor.

No en vano, de este consorcio que atiende diariamente a 115.723 castellonenses, el Gobierno Provincial solo representa el 15% mientras que los ayuntamientos que lo integran aglutinan el 60% y la Generalitat, que no ha ayudado económicamente al Consorcio, acumular un 25%.

“Son dos formas de gestionar los recursos públicos. Una la adoptada por el Gobierno Provincial de Castellón y que tiene en todo momento a los ciudadanos en su eje de actuaciones incluso cuando no tiene competencia y, la otra, la de no saber resolver los problemas y tener que buscar a quien le saque las castañas del fuego porque no saben resolver los problemas que pueden menoscabar el bienestar de los ciudadanos”, ha explicado Mario García, diputado de Sostenibilidad.