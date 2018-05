El director de la banda de música de Castellón lanza un órdago al bipartito

La imprevista baja del director de la Banda de Música de Castellón que obligó a suspender, in extremis, el Cantate Mariae en honor a la Verge del Lledó, con 400 personas en el Auditori, se lee como un órdago al bipartito. Una jugada estratégica en plena polémica para cubrir la plaza que ocupa José Vicente Ramón Segarra en comisión de servicios desde el 2012, que le ha enfrentado con el equipo de gobierno, especialmente las últimas semanas, con querellas de por medio y un contencioso administrativo contra el proceso para ganarse en propiedad la batuta. La no asistencia de Ramón Segarra a uno de los conciertos más esperados de las fiestas patronales, con la consiguiente suspensión del mismo -aunque no se descarta que se pueda celebrar más adelante- y la necesidad de poder afrontar los próximos compromisos de la banda municipal, obligan a buscar soluciones a contrarreloj. Más teniendo en cuenta que él es también el subdirector y que no tiene sustituto natural en el seno del colectivo, como al menos así se evidenció este lunes en el Cantate Mariae.

Por el momento, se han aplazado los dos conciertos que la banda tenía que ofrecer hoy, dentro del proyecto la Escola Canta, en los colegios Consolación e Isabel Ferrer. Y hoy también se verá qué tipo de baja presentó, ya que ni los departamentos de Cultura ni de Recursos Humanos tuvieron constancia de la misma, según fuentes municipales, aunque parece ser que el director sí que informó a través de un correo electrónico pasadas las 15.00 horas del lunes. Además, desde el equipo de gobierno aseguraron ayer que todavía no lo habían podido localizar para preguntarle en primera persona. Tampoco pudo contactar con él este periódico para que diera su versión.



Serenata y procesión

Desde la Cofradía del Lledó, su presidente, Ramón Vilarroig, explicó que él necesita «seguridad» para los próximos actos de las fiestas en los que participa la banda, y que así se lo transmitió al edil de Ermitas, Enric Porcar, y a la alcaldesa, Amparo Marco. «Suspender el concierto ha sido un golpe muy fuerte y no queremos que se repita», reconoció. Por ello, y a falta de que desde el Ayuntamiento se les dé una solución, están barajando alternativas para evitar un nuevo episodio similar en los dos próximos actos de las fiestas patronales en los que tiene que actuar la Banda Municipal.

En la serenata a la Lledonera del próximo sábado en la explanada de la basílica se podría contar con rondallas, como otros años se ha hecho; y en la procesión del domingo estudian la posibilidad de contratar la banda de otro municipio. «Sería algo extraño, pero no queremos sorpresas», dijo el presidente de la cofradía.

Con todo, Vilarroig recalcó que no tiene nada en contra de la banda y que espera que esta polémica «en la que nos hemos visto envueltos, se solucione cuanto antes». «Es una cuestión que va más allá de la cofradía, que debe solucionar el Ayuntamiento, como así nos han dicho que harán».

Enfrentamiento por la plaza

El cambio de bases para cubrir la plaza de director de la Banda Municipal de Música de Castellón, de promoción interna a turno libre, enrareció las relaciones del equipo de gobierno con José Vicente Ramón Segarra, con la plaza de subdirector en propiedad y director en comisión de servicios desde 2012. El maestro dice que las nuevas bases le discriminan, por lo que ha presentado un recurso contra el proceso y querellas por acoso y prevaricación contra los ediles de Cultura y Personal.