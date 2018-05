Dos dramaturgas de Castellón 'salen al ring'

El consejero de Educación, Investigación Cultura y Deporte, Vicent Marzà; el delegado de la Unidad Territorial del Instituto Valenciano de Cultura en Castellón, Alfonso Ribes; el director del Torneo de Dramaturgia Valenciana, Gabi Ochoa, y las dos dramaturgas castellonenses participantes, Núria Vizcarro y Ruth Sancho, han presentado hoy la competición de cuartos de final de este original torneo, que se celebrará el 23 de mayo en el teatro Principal de Castellón y la entrada del cual es gratuita.

El Torneo de Dramaturgia Valenciana tiene por objetivo dar a conocer dramaturgas y dramaturgos valencianos y visualizar su escritura teatral. Está concebido como una muestra de textos de ocho autores y autoras valencianas en una competición en rings escénicos, en que son los diferentes públicos los que determinan el paso a la gran final. Los textos los interpretaran 29 actores y actrices valencianas profesionales.

Es la primera vez que el Instituto Valenciano de Cultura organiza este acontecimiento y cuenta con la colaboración de la Fundación SGAE, Sala OFF y Creador.es.

Según el consejero, "en 2016 y 2017 el torneo lo organizó Creadores.es. Nosotros hemos querido dar soporte a esta iniciativa y es por eso que la hemos ampliado y amplificado. Creíamos que era muy importante territorializar esta muestra y que no se hiciera solo en Valencia.

«Creíamos también que era fundamental conseguir un equilibrio de dramaturgos representantes de las comarcas de Castellón, Valencia y Alicante. Es por eso que traemos el torneo a Castellón, al teatro Principal, y hemos trabajado para que dramaturgos de aquí tengan también espacio en esta acción de potenciamiento de la dramaturgia valenciana", ha indicado.

El responsable de Cultura de la Generalitat ha añadido que "el Torneo de Dramaturgia Valenciana es un elemento más de vertebración cultural en nuestro territorio y sigue los objetivos que tenemos fijados al plan "Fes Cultura".

Además, "representa la culminación de una temporada en que, desde el Instituto Valenciano de Cultura, hemos hecho un gran esfuerzo de apoyo y visibilización de la dramaturgia viva valenciana a través del montaje de producciones propias en las artes escénicas, la exhibición y toda una serie de proyectos paralelos como los clubs de lectura teatral.

Durante el torneo los ocho participantes se enfrentarán por parejas, por medio de dos textos de cuarenta minutos leídos por dos actores o actrices profesionales, en un ring de boxeo.

Los púgiles de la edición 2018 serán: Josi Alvarado, Pascual Carbonell, Jerónimo Cornelles, Paula Llorens, Adrián Novella, Javier Sahuquillo, Ruth Sancho y Núria Vizcarro. Además, el actor y dramaturgo Xavo Giménez actuará como maestro de cerimonias.

LAS DRAMATURGAS DE CASTELLÓN EN EL TORNEO

Ruth Sancho se ha definido para el torneo como "la cangureta inquieta de Castelló". Es una artista multidisciplinaria, galardonada con el Premio Programa Español de Cooperación Cultural los años 2010 y 2011. Ha viajado por todo el mundo haciendo teatro, entre otras en Melbourne, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria artística.

Núria Vizcarro será para el torneo "la rabosa del Raval". Es titulada superior en Arte Dramático, tiene la especialidad de Dramaturgia y Dirección por el Instituto del Teatro y la especialidad de Interpretación por la ESAD Valencia. Ha sido ganadora en 2012 del Premio Nacional de Teatro Castelló a Escena.

Es también miembro fundadora de La Ravalera, compañía especializada en espectáculos en espacios no convencionales y sus obras se han estrenado en el NTC, teatro Libre, Sala BEckett, La SEca Espai Brosa en Barcelona o en el Teatro Principal de Palma. Actualmente está produciendo la IV Feria de Teatro Breve de Castellón, y en plena creación del próximo espectáculo de La Ravalera, 'Instruccions per no tenir por si ve la Pastora'.

FASES DEL TORNEO: CUARTOS DE FINAL, SEMIFINALES Y GRAN FINAL

El 21 de mayo se celebrarán los cuartos de final de Alicante en el teatro Arniches, donde se enfrentarán los dos autores alicantinos: Pascual Carbonell y Josi Alvarado.

En Castellón, los cuartos de final se celebraran el 23 de mayo en el teatro Principal, donde se enfrentan las dos autores castellonenses: Núria Vizcarro y Ruth Sancho.

Los cuatro autores de Valencia, Adrián Novella, Javier Sahuquillo, Jerónimo Cornelles y Paula Llorens, se enfrentarán en los cuartos de final los días 29 y 30 de mayo en la Sala Off.

Las semifinales se disputarán en el teatro Rialto de Valencia los días 2 y 3 de junio, y la gran final será el día 12 de junio en el mismo teatro en el marco del Festival Tercera Setmana.