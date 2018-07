Educación descarta ampliar la FP y remite a las vacantes y módulos

La Conselleria de Educación no tiene previsto ampliar más los ciclos de FP en la provincia de Castellón -más allá de los seis nuevos previstos para el próximo curso- a pesar de los más de 800 estudiantes que este año se han quedado sin plaza, tal y como publicó Mediterráneo esta semana.

La directora general de FP de la administración autonómica, Marina Sánchez, reconoció ayer a este periódico que no toda «la demanda se satisface pero la Conselleria da respuesta a los alumnos». «En septiembre habrá vacantes para matricularse en un ciclo pero, en ocasiones, estas plazas no coinciden con los intereses personales de los solicitantes», explicó Sánchez. Así, el estudiante que no haya podido entrar en la opción que pedía en un principio, tiene tres opciones para poder estudiar FP en la provincia.

La primera de ellas es derivar su elección hacia ciclos parecidos al que había elegido, ya que a la hora de realizar la matrícula, el alumno puede elegir hasta cinco opciones, por orden de preferencia. El segundo recurso propuesta que ofrece Educación es acudir a la Comisión de Escolarización que se reúne en el mes de septiembre y que es la encargada de redistribuir las plazas que quedan libres en los ciclos cuando finaliza la matrícula en julio. Y, finalmente, la última propuesta que realizó la directora general es que el alumno se matricule en algún módulo de la denominada Oferta Parcial Modular que ofrece la Conselleria de Educación. Para facilitar dicha matriculación en los ciclos que cuentan con vacantes, el citado proceso está abierto hasta mediados de octubre.

Además, Sánchez aseguró también que la Conselleria de Educación «intenta adecuar la oferta de los ciclos de FP a las necesidades del tejido productivo de la provincia, a la demanda de las empresas». Si bien es cierto que estas compañías piden Formación Profesional en dos de cada tres ofertas laborales, tal como publicó este diario el pasado miércoles, el empresariado ve desajustado estas modalidades educativas en Castellón, lo que le obliga a invertir tiempo y recursos económicos en los trabajadores.

Finalmente, Marina Sánchez destacó ayer la necesidad de adecuar las instalaciones en los centros educativos donde se imparte la Formación Profesional «y lo hacemos a través del Plan Edificant ya en marcha actualmente».