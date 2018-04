Los emboladores replican a la directora de À Punt que no son «maltratadores» de toros

El malestar es más que palpable entre las cuadrillas de emboladores de la provincia de Castellón, después de que la directora general de À Punt, Empar Marco, asociara durante su comparecencia en la comisión de Les Corts el bou embolat con el «maltrato animal» para justificar el veto de la futura televisión pública valenciana a esta modalidad. Desde la Unió d’Emboladors de la Comunitat Valenciana, englobada dentro de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, piden tranquilidad a los aficionados y reconocen que se han «tomado muy mal» estas valoraciones dado que no hay estudios o ninguna normativa que refrende dicha apreciación.

«Nosotros no somos maltratadores de toros. Ahora estamos mirando que determinaciones tomamos, en esto vamos con la federación», indicó el presidente del colectivo, José Vicente Eixarch. Y es que la federación que aglutina a más de 2.000 peñas taurinas de Castellón sí se ha pronunciado con contundencia y urgen a la responsable de la nueva televisión autonómica pública a rectificar. Además, estudian, con el apoyo de la Fundación Toro de Lidia, querellarse contra ella por las declaraciones vertidas para argumentar que À Punt vetará en sus emisiones el bou embolat.

«Pensamos que estas afirmaciones están realizadas desde el desconocimiento. O no está asesorada correctamente o se está manipulando la información», destacó Eixarch, al tiempo que invitó a Marco a asistir a una embolada y conocer esta tradición tan arraigada en la Comunitat.

La provincia, a la cabeza

Castellón es la provincia de España, donde más espectáculos de bous al carrer se realizan al año. En el 2017, se batieron todos los récords y se superó la cifra de los 5.370. Las expectativas son rebasar este año dicho dato y alcanzar los 6.000. Este liderazgo también queda palpable en cuanto a emboladas se refiere. El año pasado de las cerca de 1.960 que se contabilizaron en la Comunitat, más de 1.270 fueron en tierras castellonenses. Y es que aquí esta disciplina va al alza y no encuentra ningún tipo de rechazo, por parte de los ayuntamientos, independientemente del color político del equipo de gobierno, como sí ocurre en algunos municipios de Alicante y Valencia, donde esta práctica se ha prohibido.

Este planteamiento no se baraja en ninguna de las 135 localidades de la provincia, ya que la mayoría de ellas programa esta modalidad. La gran afición existente se plasma en el hecho de que un elevado numero de cuadrillas y emboladores que conforman la entidad que les representa a nivel autonómico son de Castellón. Participan en concursos y su presencia es muy activa. Una de sus últimas citas importantes fue el concurso celebrado en la plaza de toros de la capital de la Plana con motivo de la Magdalena. H