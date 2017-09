Las empresas quieren más obra pública y menos «buenas palabras»

La patronal castellonense es tajante y asegura que «no podemos seguir así» al valorar las cifras de licitación de obra pública del primer semestre de este año en la provincia, de las que informó Mediterráneo ayer y que se sitúan muy por debajo de las expectativas empresariales, que llevan años esperando respuesta a reivindicaciones que son ya históricas. Del lado de los contratistas de los trabajos que encargan las administraciones públicas, ven un cambio de actitud en el caso del Ministerio de Fomento y admiten que la Generalitat «no tiene dinero» para, en definitiva, reclamar para Castellón proyectos estratégicos para la economía local que continúan en el aire.

las administraciones // Tanto la Conselleria de Obras Públicas que dirige Mª José Salvador como el departamento ministerial que tiene al frente a Íñigo de la Serna, han matizado al alza las cifras de licitación de obra nueva publicadas por la patronal Seopan para el primer semestre. En ambos casos, como se detalla en esta página, se incluyen, además de obras en ejecución, los proyectos que está previsto abordar y que, en muchos casos, no tienen fecha.

Desde la patronal, el presidente de la gestora de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), Néstor Pascual, ha valorado que «una mayor inversión en infraestructuras es una reivindicación de hace mucho tiempo; el Gobierno del Estado no ha tenido olvidados y ahora parece que han empezado a hacer algo, como la obra de la N-232 del puerto de Querol, pero necesitamos más porque no somos competitivos y no podemos continuar así».

«realidades» // Pascual, quien llama a la «unidad de todos los empresarios para defender a la provincia» reclama a las administraciones públicas «que no haya solo buenas palabras, y sí más realidades», entre las que cita como las más necesarias la prolongación de la autovía A-7 y el acceso a la dársena sur de PortCastelló.

Precisamente, este último es considerado como un proyecto clave, que debe hacerse pronto, «sí o sí», por el presidente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, Manuel Miñés.

Su valoración sobre el ritmo actual de inversión en obra pública en lo que se refiere a la Conselleria pasa por admitir que «no tiene dinero», pero señala como el gran reto decidir sin tardanza qué nuevos acceso tendrá la AP-7 para facilitar que se utilice, desde la visión de que no podrá liberalizarse, porque faltan recursos para su mantenimiento, pero sí podrá haber peajes más asequibles en una nueva concesión.

Sobre Fomento, aprecia un cambio sustancial de actitud por parte de Íñigo de la Serna frente a su predecesora y destaca varios proyectos adjudicados en agosto en Valencia y Alicante, por lo que espera que también lleguen las obras para Castellón.