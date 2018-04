¿Estás votando la jornada continua? Pros y contras

¿Jornada continua o partida? El debate está servido y con las votaciones en marcha, padres y madres del alumnado de 20 colegios de la provincia votan hoy si quieren o no la jornada continua para su centro el próximo curso 2017-2018.

Para todos y cada uno sus hijos/as son lo primero y su educación, más, aunque también hacerla compatible con su vida personal y laboral, y sus circunstancias familiares. Y es que la opción de cambiar a la jornada continua genera tensión entre las familias, el profesorado, Ampas y expertos, con distintos posicionamientos, desde la ilusión por las ventajas al rechazo por los puntos en contra y la afección directa al día a día.

YA SE APLICA EN 44 CENTROS //

Aunque lo pidieron más colegios, no todos los proyectos cumplían los requisitos. En el presente curso, este sistema está aplicándose en 44 en un mapa de centros de la provincia con una oferta cada vez más diversa en horarios. Desde la escuela concertada ya han dejado claro que no van a implementar esta jornada intensiva, que ven perjudicial.

"NO ES JUSTA PARA TODOS" //

No puede llover a gusto de todos. Como apunta la presidenta de la Federación Provincial de Ampas (FAPA), Silvia Centelles, «nos dejan votar y decidir a las familias, pero a veces la democracia no es justa para todos». Sea cual sea el resultado, en cada colegio habrá un bando vencedor y otro perdedor, o no. No hay opción de recurso pero sí una opción de vuelta atrás.

«Un centro que apruebe cambiar a jornada continua, entra en vigor el curso próximo, para tres años, con evaluaciones periódicas. Si la revisión detecta que no es beneficioso, los padres pueden pedir revocarlo al Consejo Escolar y saldría adelante, ya la siguiente temporada académica, con apoyo de dos tercios», indicó. El debate está servido, en las aulas y en las redes sociales, aunque se presupone que a unos y otros les debe unir lo primordial: velar por el bien de los estudiantes.

Pros y contras

BENEFICIOS DE LA JORNADA PARTIDA: Más rendimiento por la atención

1. HORARIO: La jornada partida que se aplica ahora en la mayoría de centros consiste en cinco horas lectivas con descanso: clases de 9 a 12.00 ó 12.30 horas, con pausa para comer, y se retoman de 15 ó 15.30 a 17.00 h.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Las actividades extraescolares que se realizan en el colegio son de pago.

3. HORA DE COMER: Es posible comer en casa o en el comedor y, según expertos, en familias con menos recursos, garantiza un menú nutricional correcto. Este horario eleva la demanda de profesionales para dar servicio.

4. RENDIMIENTO: Los defensores de la partida inciden en que el alumno presta menos atención en clase en la continua y se agota más.

5. VIDA LABORAL: Los padres están más acostumbrados a organizarse con la partida para dejar y recoger a los hijos en clase.

...y de la continua

BENEFICIOS DE LA JORNADA CONTINUA: Más tiempo libre y con la familia

1. HORARIO: En la continua las cinco horas lectivas se dan de un tirón: de 9.00 a 14.00 horas. Después, comedor, según turnos (de 14.00 a 15.00 ó 15.30 horas). Y de 15.30 a 17.00, actividades extraescolares gratuitas en el centro.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Por la tarde se garantiza que los niños sigan en el colegio con películas, juegos populares, etc. No pueden hacer deberes ni repaso de materias curriculares. Quien puede ir a casa a las 14.00 h, puede empezar los deberes antes; pero si la familia no puede recogerlo y sigue en el colegio, no puede adelantar.

3. HORA DE COMER: Se evita gasto del comedor y en casa se come saludable, en familia y con más tiempo libre.

4. RENDIMIENTO: Se rinde y se mantiene más la atención pronto por la mañana.

5. VIDA LABORAL: Afecta al profesorado y a ciertos padres, por su trabajo, les va mejor recoger al niño antes.