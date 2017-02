Los estibadores retiran la huelga después de que Fomento dé marcha atrás en la reforma

Finalmente no habrá huelga de estibadores la próxima semana, una posibilidad que atenazaba a la provincia. Coordinadora, el principal sindicato portuario, trasladó ayer a los comités de cada autoridad portuaria la retirada de la convocatoria (que se desarrollaba, de forma interrumpida, de lunes al viernes). Lo hizo después de que el martes, como ayer publicó este diario, ofreciese al Gobierno dar el paso si este no llevaba el decreto ley con el que amenaza con regular el sector al Consejo de Ministros del viernes y volvía a citar a las partes.

Aunque Fomento ayer no convocó a nadie, el ministro Íñigo de la Serna afirmó que si los portuarios daban marcha atrás retrasaría una semana la aprobación del decreto ley. Asimismo, la patronal Anesco, a la que los sindicatos también pedían que mostrase su voluntad de reunirse, manifestó su «disposición al diálogo».

Hay varios motivos para estos movimientos, pero el desencadenante fue que ayer Fomento constató su falta de apoyos para llevar adelante la ley en el Congreso. Desde el Ministerio señalaron que el ministro está «manteniendo contactos» con los grupos, pero no han fructificado ni con PSOE, Unidos Podemos ni Ciudadanos, que ayer le pidió que apure la posibilidad de solución pactada, pero no habló de la ley.

De esta manera, aunque el Gobierno puede aprobar el decreto ley en el Consejo de Ministros y automáticamente la norma entra en vigor, posteriormente necesita apoyos para su tramitación parlamentaria, que de otro modo podría ser rechazada.

aplazado // De esta manera, por el momento, el decreto ley ha sido trasladado al Consejo de Ministros del día 24 y la huelga suspendida, a la espera de que se avance en la negociación y los sindicatos no convoquen nuevos paros. Y es que de la Serna insistió en la mañana de ayer en que no puede aceptar sus peticiones y estas se deben trasladar a una negociación posterior de los convenios colectivos. Falta por ver si en la nueva cita negociadora, todavía no fijada, cambia de postura.

Sobre esto, el presidente del comité de empresa de Castellón, Ximo Pesudo, afirma que hay «múltiples» vías para incluir sus demandas y cumplir la sentencia, pero Fomento «no las ha querido escuchar». Asimismo, Anesco solicitó ayer que el Ministerio de Empleo se sume a la negociación. Y es que al parecer las empresas deberían acarrear con los despidos que propone Fomento.