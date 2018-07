«Estoy orgullosa de haber recuperado el alma del PPCV»

Isabel Bonig cumple este mes tres años al frente del PPCV. Tres años convulsos para su formación por los casos de corrupción y por la pérdida del poder tras las elecciones locales y autonómicas del 2015. Vehemente en su discurso y sin complejos, la exalcaldesa de la Vall d’Uixó ha conseguido mantener el pulso en la Comunitat de un partido que será clave en el congreso que debe elegir al sucesor o sucesora de Rajoy.

--Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se la jugarán en el congreso del 20 y 21 de julio. Ambos se disputan la presidencia del PP en unas primarias que están siendo muy duras. ¿Se decanta por alguno de los dos?

--El PP se juega mucho. Tiene una gran oportunidad y estoy segura que va salir reforzado de esta cita. Los españoles no se pueden permitir que al frente del Gobierno esté un presidente, como es Pedro Sánchez, con una gran debilidad parlamentaria que lo ata a las concesiones que le piden los partidos minoritarios y que nunca va encaminado a mejorar la vida de los españoles. Los dos candidatos deberían de hacer una gran reflexión e ir al congreso con una candidatura única. No son excluyentes, al contrario, son complementarios y engrandecen el proyecto del PP. Somos el único partido capaz de gobernar España.

--Y en esa candidatura única por la que usted apuesta, supongo que liderada por la ganadora de las primarias, Sáenz de Santamaría, respetando la voluntad de los militantes. ¿No?

--Los militantes han hablado en la Comunitat y en España. Hay que hacer un importante ejercicio de responsabilidad y aunar esfuerzos para consolidar un gran proyecto político, que es el del PP.

--¿Habrá recibido muchas presiones de los dos aspirantes?

--Pues mire, no he recibido ninguna presión de ninguno de ellos. Lo dije el primer día y lo sigo manteniendo. Neutralidad y libertad, y esta libertad siempre lleva aparejada la responsabilidad. Lo verdadero de estos procesos es que los militantes del PP se hayan podido manifestar con total libertad. Cada uno de ellos ha votado al precandidato que más le gustaba y que creía que mejor representaba los valores del partido que él defiende. Tengo que decirle que me siento muy orgullosa de los cerca de 9.000 militantes que el pasado día 5 fueron a votar a las sedes del PPCV.

--Orgullosa de esos 9.000 militantes que se inscribieron para votar en las primarias, pero que representan solo el 6% de los que tiene el PPCV. ¿Qué hace falta para que se movilicen más las bases?

--Los militantes del PPCV nos pidieron desde el primer momento que el partido se abriera para participar de manera activa en las decisiones más importantes, como son la elección de sus dirigentes. Y esto es lo que siempre hemos defendido en el PPCV desde que yo llegue a la presidencia del partido. Al principio éramos unos pocos dirigentes los que queríamos ser elegidos por nuestra militancia y con mucha pedagogía conseguimos que este sistema se incluyera en los estatutos nacionales. Una vez conseguido esto, ya los militantes son libres de participar en mayor o menor medida en este proceso. Poco a poco se irán implicando más.

--Qué papel jugará el PPCV, teniendo en cuenta que son la segunda organización que más compromisarios aporta y que, por tanto, la Comunitat es un territorio fundamental para aquel que quiera liderar el partido.

--Efectivamente somos la segunda organización territorial, por detrás de Andalucía. El PPCV aporta 385 compromisarios y, por tanto, es muy importante lo que tengan que decir. El PPCV siempre ha sido una organización clave para la dirección nacional. Hemos pasado momentos muy malos, pero también es verdad que hemos sabido asumir errores, pedir perdón y levantarnos con más fuerza. La Comunitat necesita un partido popular fuerte. Los valencianos no merecen un gobierno, el del Titánic, que les sube los impuestos, que les coarta la libertad en materias tan importantes como la economía o la educación y que quiere convertir la Comunitat es una sucursal de los catalanes. Quien lidere el PP nacional tiene que conocer y entender los problemas de esta tierra como la infrafinanciación, la falta de agua o la necesidad de inversiones, pero sobretodo debe comprender que esta tierra es clave en la cohesión política, económica y social de España. Si a la Comunitat le va bien a los españoles les irá bien y también al PP.

--Sin el PP en el gobierno y con Rajoy fuera de la política se ha abierto un nuevo escenario para ustedes. Contra Rajoy todos vivían mejor, y ahora deberán cambiar de discurso. Y para los populares es una oportunidad a un año de elecciones que no tenían contemplada. ¿Está de acuerdo?

--La primera decisión del Gobierno de Sánchez es muy dañina para la Comunitat. Un jarro de agua fría para el Sr. Puig y la Sra. Oltra. No habrá cambio de modelo de financiación. Ahora se les acaba de caer todo el discurso de victimismo y se van a empezar a ver las vergüenzas de este Consell. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos para los valencianos. Vamos a presentar de cara a las elecciones del próximo año, un proyecto basado en la bajada masiva de impuestos y por tanto a la creación de empleo, en la libertad para que los padres elijan la educación y la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos y una política social y sanitaria destinada a las personas y no al márketing como hemos estado viviendo estos tres años.

--Tres años de gobierno del Consell del ‘Pacte del Botànic’. ¿Cuál es su balance?

--Los últimos tres años del Consell del Botànic han sido los de la ingobernabilidad y los del fracaso; los de la falta de gestión, los enfrentamientos y el enchufismo. Tres años cuyas consecuencias pagan los más débiles porque a día de hoy hay 16.000 personas dependientes sin valorar, 9.200 dependientes con derecho a prestación que no cobran, centros de menores en situación de desprotección; una gestión donde la reina del despropósito ha sido la señora Mónica Oltra, que tiene el triste récord de ser la responsable de que las quejas de los valencianos en política social hayan crecido un 32% durante este periodo. ¿Quién puede pensar que una administración deje sin ejecutar el 65% del presupuesto en violencia de género? Todo lo que toca Oltra es un despropósito.

Mires el departamento del Consell que mires, todo es preocupante. Las listas de espera se han disparado hasta los 103 días para ser operado, hay 61 valencianos esperando una intervención y si hablamos de infraestructuras...cinco de cada diez euros para carreteras o transporte se quedó sin ejecutar. Con el PSPV y Compromís todo se para. Todo menos los enchufes, porque son expertos en la ingeniería laboral de los suyos...tanto es así que han destinado 384 millones a chiringuitos públicos. Y mientras los suyos cobran, nuestros hijos siguen en barracones, a día de hoy más de 15.000. Del plan de infraestructuras educativas que preveía 124 colegios nuevos, solo ha iniciado 16. Un fracaso de gestión.

--Y tres años de oposición del PPCV, tras más de 20 años en el poder. ¿Cómo lo llevan?

--El PPCV es un partido responsable y además con responsabilidad de gobierno. Por esa razón, y una vez pasado el momento de luto tras no poder gobernar en la mayoría de las instituciones valencianas, se recompuso rápidamente. No nos hemos estado lamiendo las heridas. Al contrario, asumimos nuestro papel de oposición y nos pusimos a trabajar desde el primer día. Pero de lo que más orgullosa estoy es de los cargos y militantes que en los momentos difíciles no se han rendido, han trabajado más y mejor, han asumido errores y pedido perdón. Orgullosa de haber recuperado el alma del PP, sus principios y valores, de haber plantado cara al chantaje y a la pretenciosa y engañosa superioridad moral de la izquierda. En definitiva, recuperar un discurso para el centro derecha sin complejos.

--Como usted ha comentado, el anuncio del presidente del Gobierno de que en la actual legislatura no se puede aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica porque no hay «tiempo material» ha supuesto un jarro de agua fría. ¿Rajoy, de seguir en el Gobierno, cree que sí la habría aprobado?

--Sí. El presidente Rajoy tenía claro que era un objetivo de esta legislatura cambiar el modelo de financiación. Se habían hecho los trabajos previos. Se tenían los informes de los expertos y ya había fecha para reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay que trabajar más y dejar el postureo. Con trabajo, ganas y voluntad todavía se puede llegar a un acuerdo. Igual Pedro Sánchez dice ahora que no, porque sabe que todos los que le han ayudado a llegar a la Moncloa no están dispuestos a reformar el sistema de financiación, porque no les interesa a nacionalistas vascos y catalanes que la Comunitat Valenciana compita con ellos en igualdad de condiciones. Este asunto como otros muchos necesita de un pacto de Estado donde estén los dos grandes partidos, PP y PSOE. Y a eso si que estaba dispuesto a llegar el presidente Rajoy.

--Las infraestructuras han sido y son el gran caballo de batalla en la Comunitat. Mucho se ha criticado al PP por la falta de inversiones. Ahora el ministro de Fomento es José Luis Ábalos, un valenciano. ¿Qué le pide?

--Tengo un muy buen concepto del Sr. Ábalos y estoy segura que cumplirá con todo lo que dejó proyectado el Gobierno del PP. Le recuerdo que en el último año el Ejecutivo de Rajoy comprometió o invirtió más de 3.000 millones de euros en infraestructuras. Además, se desbloquearon infraestructuras importantes para esta provincia como el Barranco de la Bota y el puerto de Querol, terminar la A-7 hasta Tarragona y hasta Murcia, los Cercanías hasta Vinaròs y otras muchas infraestructuras que mejoran la competitividad y el desarrollo.

-- La financiación ilegal del PPCV es un hecho tras la sentencia con penas de cárcel para los cabecillas de la ‘Gürtel’ y algunos excargos del partido en la Comunitat. Esta misma semana se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar al expresident Francisco Camps tras las declaraciones de Ricardo Costa por un presunto delito de prevaricación. ¿Le preocupa lo que pueda contar Costa tras pactar con el fiscal para evitar la cárcel?

--Nosotros siempre vamos a ser respetuosos con las decisiones judiciales y con los procedimientos que están en marcha. Desde este punto de vista nada más que añadir y menos cuando se trata de estrategias de defensa.

--Otro expresident, Eduardo Zaplana, está en la cárcel y faltan aún algunos casos como la Fórmula 1 o la visita del Papa en periodo de instrucción. ¿Temen que llegue la recta final de las elecciones locales y autonómicas con estos casos en pleno juicio oral? ¿Les puede perjudicar o considera que están amortizados?

--El PPCV ya ha sufrido el coste electoral y mediático por unos casos que como he dicho en multitud de ocasiones nos avergüenzan y por los que hemos pedido perdón y de los que hemos aprendido. A partir de ahí solo podemos respetar los tiempos judiciales. Nosotros, a diferencia de otros partidos, respetamos la actuación policial y judicial.

--Ahora la lupa judicial está también en el PSPV y Compromís con la presunta financiación ilegal y con el escándalo en la Diputación de Valencia como última andanada. ¿Será posible revertir la desafección de los ciudadanos con la política y los políticos?

--El drama es que solo tres años han sido suficientes para constatar la incoherencia y falsedad de PSPV y Bloc-Compromís en este tema. El PSPV y Compromís lo que tienen que hacer ahora es mucha autocrítica y aplicarse lo que tanto predicaban. Una cosa son las responsabilidades judiciales, que las determinan los tribunales, y otras las políticas. Han engañado a los valencianos y a sus propios militantes, porque mientras se les llenaba la boca denunciando al PPCV, presuntamente estaban financiándose de manera irregular. Hace unos días hemos visto al primer presidente de una Diputación de Valencia en ejercicio detenido. Eso debería hacer reflexionar a muchos. En solo tres años ya tenemos bajo sospecha a un presidente de Les Corts, dos ministerios y dos ayuntamientos cuando eran gobernados por ellos, un ex alcalde, el de Alicante, a punto de sentarse en el banquillo, un presidente de la Diputación detenido… y todo esto en solo tres años.

--¿Qué opinión le merece À Punt? ¿Es la televisión que esperaban?

--No es el modelo de televisión que yo he defendido. Creo que se cometerán los mismos errores que en la anterior Canal 9. Nosotros nos abstuvimos porque no había informe económico que avalara y que le dijera a los valencianos lo que les iba a costar. Es un modelo de televisión viejo e ineficaz, con independencia del respeto que me merecen todos los profesionales. Lo que sí que estaremos muy vigilantes es que no se convierta en una delegación de la TV3 catalana.

--Ximo Puig, que es de Morella, encabezó la lista del PSPV-PSOE por Castellón en las anteriores elecciones autonómicas. Usted es de la Vall d’Uixó, ¿irá por Castellón o por Valencia, como es tradicional en su partido?

--Todavía no lo tengo decidido, pero muy orgullosa de ser de la Vall d’Uixó y valenciana.