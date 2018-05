Eva Alcón: "La UJI apostará por dobles grados, clases on line y la internacionalidad"

La futura rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, quiere unos grados más internacionales, que impulsen la movilidad, el aprendizaje on line y la complementariedad transversal que dan las dobles titulaciones. En plena campaña cara a las elecciones al rectorado del próximo 16 de mayo, donde concurre en solitario, a Alcón, catedrática de lengua Inglesa, le preocupa la participación estudiantil, que apenas llegó al 6% en las últimas elecciones generales a claustro y para ello ha activado una serie de medidas para incentivar, ahora, y una vez que tome el relevo, que el alumnado se involucre en «la universidad, que es de todos».

--Avanza que habrá medidas para incentivar la participación en las elecciones. ¿Cuáles son?

--Existen varios hándicaps, como que solo hay una candidatura a rectora, o que el alumnado ya solo piensa en exámenes... pero vamos a hacer un esfuerzo por llegar a todos, bien a través del blog, las redes sociales, que es por donde ellos más se mueven, y para movilizarlos apelamos al voto solidario y daremos 0,5 euros por cada voto emitido por los estudiantes al rectorado y lo dedicaremos a acciones sociales. El dinero saldrá de la subvención de la UJI para la campaña. Además, habrá un debate junto a los tres candidatos del alumnado, el día 8, que se podrá seguir en directo en la web de la UJI y en redes sociales. Además, se ha activado el voto telemático.

--¿Y más allá de las elecciones?

--Los estudiantes son la razón de ser de la Universitat. Podríamos ser un centro de investigación (caro) o una entidad cultural, pero no una institución de educación superior. Su participación, tanto en su aprendizaje como en la vida universitaria es clave. Y para potenciar esa proactividad, impulsaremos clases activas y innovadoras más allá de las magistrales; incentivaremos la vida estudiantil en el campus, con la Casa del Estudiante; y trabajaremos con la industria, instituciones y redes internacionales que amplíen su formación, la transferencia y la inserción laboral.

--¿Habrá nuevos grados?

--De entrada, no. Primero tenemos que analizar, y mucho, la oferta actual, concibiéndola dentro del sistema universitario valenciano como un todo, y viendo qué necesidades hay, para afianzar un catálogo diferenciado, que haga a la UJI única. Sí vamos a apostar por los dobles grados, con el plus de la alta inserción, y también los interuniversitarios, con universidades de aquí y de todo el mundo, con más docencia on line.

--¿Nos adelanta alguno?

--Es pronto. Lo que sí estudiaremos bien es que sea una oferta nuestra, propia. Y primero, hay que consolidar lo que ya tenemos, como Salud. Pienso que no tiene sentido querer poner Medicina en Alicante cuando la UJI aún está implantándola. Y, otro ejemplo, Actividad Física y Deporte, del que se habla, podría ser un doble grado, pero no ya. Tenemos instalaciones, pero falta contratar profesorado, algo imposible con la tasas de reposición.

--Hablando de Salud, la segunda fase, pendiente y sin fecha... ¿estará esta legislatura?

--Es una prioridad, junto a la financiación. Y es una cuestión que no solo compete a la UJI sino a toda la sociedad de Castellón. Aún falta mucho por hacer. Y no solo en la segunda fase del edificio, el 40%, que vale 20 millones, sino por el profesorado y por las alianzas. Y la universidad sola no puede. De hecho, lo primero que haré como rectora será solicitar una reunión inmediata con el conseller, Vicent Marzà, para, con lealtad, trabajar estas dos necesidades, que urge resolver.

--Serán dos ‘herencias’ de la legislatura de Vicent Climent...

--Los problemas de la UJI son de la UJI, no de un rector o otro. Y no importa quién lo solucione, el rector, yo o el que vendrá.

--Y está el tema del requisito lingüístico del valenciano en las carreras, que quiere eliminar.

--No me gusta la palabra obligatoriedad. Mejor incentivar y reconocer. Creemos firmemente en que los alumnos deben conocer los tres idiomas, el valenciano, el castellano y el inglés, y para ello trabajaremos en crear itinerarios lingüísticos que den acceso a una capacitación a las tres lenguas, además de que el plurilingüismo ya está implantándose en los colegios y los alumnos ya llegarán preparados de ESO y Bachiller.

--¿Hará una UJI internacional?

--Otra de las iniciativas nuevas será crear un consejo asesor de internacionalización para abrirnos más al mundo, con cuatro rectores de universidades europeas, cuatro representantes de empresas con perfil global y otros cuatro de la UJI. Es una apuesta.