La festa se planta y bloquea los cambios en el orden del Pregó de Castellón

El IV Congrés Magdalener que debe redefinir las fiestas de Castellón hacia el siglo XXI dio ayer un paso atrás tras proponer en el texto sobre Actos, programación, espacios urbanos y participación ciudadana cambios en la estructura del Pregó que se toparon con el plante en bloque, primero de los entes vinculados, y después del món de la festa en general representada por los congresistas.

El Pregó se queda como está, según la «narración y relato, de la mitología a la historia fundacional, la representación provincial y el desenlace con los principales actores del acto: la representación local, con el pregonero y la reina, damas y madrinas». Lo explicaron, en esta línea, y siguiendo un «reconocimiento a la tradición», los representantes de Moros d’Alqueria, l’Aljama, Colla Bacalao y Colla del Rei Barbut, apoyados por 216 votos.

Y es que el artículo 19 de la ponencia les relega al final, proponiendo «un replanteamiento del Pregó que, respetando el sentido como muestra etnológica de la capital y de la provincia, pueda cambiar el orden de sus partes para dar prioridad de paso al pregonero, seguido de la representación local, la provincial y, finalmente, la histórica y mitológica», lo que suscitó hasta cinco de las 20 enmiendas presentadas.

La jornada se abrió con la votación del documento que pide la necesidad de ver Las fiestas como elemento integrador de la imagen de ciudad. En ella, se habló de la necesidad de vender más y mejor la semana grande como Fiesta de Interés Turístico Internacional que es, para captar público de calidad, y establecer estrategias de promoción, para formalizar "de aquí a un año", y que incluirán los festivales y el tirón del verano, para exportar el patrimonio que debe priorizar que «las fiestas de Castellón se identifiquen con la gaiata y la gaiata sea Castellón». La ponencia se aprobó con 188 votos.

LAS FIESTAS DE LA LUZ //

Para avanzar, proponen reducir la cifra de actos, y que sean de más calidad, con más pirotecnia, y recuperar la idea de las fiestas de la luz, potenciando los actos más significativos e iluminando la ciudad durante la semana grande como nuevo elemento diferenciador de Castellón en el mundo. Las conclusiones, el próximo sábado.

UNO DE CADA CUATRO INSCRITOS //

La organización del Congrés Magdalener destacó ayer que «la asistencia de la cuarta sesión --la más numerosa-- ha tenido sobre 175 asistentes» de los 651 inscritos. Apenas un 26,8%, uno de cada cuatro. «Ninguna sesión ha alcanzado los 200 congresistas presentes», señalaron. Hubo, eso sí, hasta 243 votos, casi 79 delegados.

LAS CLAVES DEL DEBATE

1. La mitología abrirá sí o sí la Cavalcada

El Pregó no cambiará su estructura. Después de que en la primera sesión del Congrés Magdalener se pusieran sobre la mesa cambios en la organización del Pregó para renovarse, y que cada año sea uno de los entes vinculados quien se encargue de su organización, ayer, la Cavalcada fue de nuevo el punto de mayor debate. Los entes vinculados en bloque --la Germandat dels Cavallers no presentó enmienda a última hora-- refutaron el artículo que prevé relegarlos a la última parte del Pregó, adelantando al pregonero y a la reina. El no fue unánime, con la defensa sobre el estrado, uno a uno, de representantes de los colectivos, que recordaron «la idea original de Segarra Ribes, que cuenta una historia, la de Castellón, con todos los elementos y colectivos que conforman la fiesta». «Este orden es el que da sentido a la narración», señalaron, criticando que la ponencia «busca convertir el Pregó de Castelló en otro Tombacarrers». «Por tradición, por protocolo y por coherencia en el relato, los protagonistas siempre son los que cierran todos los actos», explicaron. El texto fue el más votado, con 216 votos en contra de los cambios.

2, Que la Magdalena sea ‘fiesta de la luz’

Recuperar la idea de que la Magdalena sea la fiesta de la luz, con una nueva y ambiciosa estrategia de trabajo que incorpore actuaciones concretas, desde potenciar los actos que dan protagonismo a la luz, como la Encesa, hasta crear espectáculos puntuales o instalaciones permanentes durante la semana grande. Son ideas que van en la línea de que la gaiata, símbolo de llum sense foc ni fum, sea el eje central de las fiestas. La mesa plantea poner iluminación extra en las calles, construir gaiatas individuales para su exposición pública que podría derivar además, en un desfile de gaiatas de mano.

En definitiva, como dice el texto sobre El peso de las señas de identidad en las fiestas, que Castellón se convierta los nueve días de las fiestas de la Magdalena en una «ciudad iluminada», creando un nuevo factor de diferenciación para una mayor internacionalización de las fiestas. Además, la ponencia sugiere que se potencie el monumento con espectáculos de luz y sonido que capten más visitas a los sectores.

3, Ordenanzas ‘extra’ para los nueve días

Más permisividad a la hora de bajar la persiana en los caus o en las collas, pero también en los locales comerciales. Eso sí, solo durante los nueve días que duran las fiestas de la Magdalena. Es una de las enmiendas admitidas, con casi 200 de los 243 votos emitidos, que se suma, por coherencia, con la que reclama una ordenanza municipal integral de aplicación limitada a esos días que aglutine todos los elementos referidos al món de la festa, desde permisos, normativa especial u ocupación de vía pública, por ejemplo.

Además, se habló de la seguridad en los actos. Y, en este caso, se plantea el establecimiento de mecanismos que garanticen las mejores condiciones de desarrollo de los desfiles, recomendando a la Junta de Festes, con el apoyo del Patronat, la creación de un reglamento para todos los participantes, con un apartado sancionados que se cumpla.

4. Identificados con la gaiata en el mundo

Las fiestas de la Magdalena, como patrimonio cultural, deben ser un importante recurso a tener en cuenta, señala el congreso, para el desarrollo de la ciudad, según la ponencia que tiene como objetivo integrarlas en su imagen, para atraer turismo y talento a Castellón.

Los congresistas aprobaron que la gaiata, como emblema y diferencia de las fiestas de la capital, con valor y tradición, arte e innovación, se identique con Castellón y sus fiestas de la luz, como la Tomatina con Buñol o los toros con los Sanfermines.

Como Fiestas de lnterés Turístico Internacional desde el 2010, la semana grande debe buscar la convergencia entre turismo y cultura, en el marco de un nuevo visitante experiencial que coge fuerza y que busca singularidades. Y es ahí donde la gaiata se erige como única en todo el mundo, señalan. Y por eso que se pide que tenga una centralidad en la promoción –ya en el cartel--, y, en parte, de la ciudad. Y, deben exhibirse fuera. Se piden, asimismo, acciones concretas para que los turistas sepan qué son y conozcan su valor patrimonial, desestacionalizando las iniciativas todo el año.

5. Marcar estrategias para la promoción

Vender más y mejor las fiestas de Castellón por todo el mundo, marcando un plan estratégico propio pero integrado en el de ciudad, con iniciativas bien definidas para que la semana grande sea un recurso más en la proyección de la ciudad al exterior. Es lo que se pide, con concreción, al Patronat para captar un público de calidad que busca la experiencia de la luz, pero también de la gastronomía, de la pólvora, la música y de la tradición.

Hace falta contemplar, dicen los congresistas, una propuesta de distribución de espacios urbanos y programar para públicos concretos. Guías en varios idiomas, promoción en puntos estratégicos como aeropuerto, Autoridad Portuaria, Renfe, en ciudades hermanas… impulsando los actos con más marcado carácter internacional, como el FAMM, el Circus, y con promociones clave, como ya se ha hace a Fitur o Disney, por ejemplo. Incidiendo, además, en aprovechar el tirón turístico de la provincia y de sus festivales para diversificar el público.

6. Generar una marca propia de las fiestas

En el marco de la elaboración de un plan estratégico de imagen y comunicación de las fiestas de la Magdalena, hay que decidir, dicen, si es necesaria una o varias marcas. En este sentido, hay quien piensa que es necesaria la creación de una marca Festes de la Magdalena, y hay quien propone la marca Gaiata. En todo caso, dicen, se advierte de la necesidad de crear una o varias marcas asociadas en la semana grande, nunca de forma aislada, sino para armonizar las diferentes estrategias identitarias, de imagen y de comunicación, y estas, con el resto de estrategias de la ciudad, como las del ámbito cultural, turístico y económico.

Y para ello, se plantea desde todos los canales posibles, desde los tradicionales a las nuevas tecnologías de la comunicación, como redes sociales y apps.

Y para la elaboración de las estrategias, proponen sumar tradición e innovación, arte y símbolo, innovación y artesanía, patrimonio y producto cultural, con las gaiatas redefinidas en su perfil más estético, para que sirva como imagen positiva de Castellón y sus fiestas, y convirtiéndose en polo de atracción tanto para los de casa y los de fuera.

7. El cartel incluirá el monumento

La gaiata debe aparecer en el cartel oficial anunciador de las fiestas de la Magdalena. Por singularidad, por simbología, por ser el eje central del significado de la semana grande, una de las enmiendas, que se ha aprobado, pide que el monumento sea parte esencial de la pieza, que será profesional. Desde 1997 que la gaiata no es el elemento principal de un cartel, y en el 2005 fue el último año que apareció.

8. Cadafales fijos para las colas en los desfiles

No solo de gaiatas vive la Magdalena. Eso lo tienen claro todos, y, de hecho, fueron muchas las intervenciones que pidieron más reconocimiento a la contribución de las collas, incluso procedentes de la Gestora de Gaiates. Una de las propuestas recoge que las collas puedan mantener sus cadafales durante todo el primer fin de semana en Sant Roc y Sant Félix como un recinto de cadafales, reservados a las collas.

9. Más FAMM, más ‘focs’ y más dinero

Más Festival de Animació y Música de Magdalena (FAMM) en las fiestas, con más bandas internacionales y de más calidad, que atiendan a una programación de altos vuelos y sirvan para exportar la semana grande por el mundo. Y con más presupuesto. Lo mismo que para la pirotecnia y el fuego, que se supone un elemento importante en las fiestas, y que debe situarse en un cinturón festero periférico en el que también se ubicarían, por sectores gaiateros, los conciertos de música moderna. Los más tradicionales, junto con el folclore, los desfiles y actos oficiales se quedarían en el centro, con un plano intermedio para los mesones, según la propuesta de reparto de espacios que, precisamente, se pondrá en marcha la Magdalena 2018, según los últimos pliegos presentados.

10. Las gaiatas, donde se las vea bien

Los congresistas pidieron, además, que las gaiatas se ubiquen en sitios con espacio para disfrutarlas, y que los sectores, todos, cuenten con caus todo el año para generar sector y que el barrio sienta la gaiata como propia.