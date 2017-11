El fiscal archiva el caso de las facturas del Provincial al no haber delito

La fiscalía provincial de Castellón ha decidido archivar las diligencias de investigación penal por el caso de las presuntas irregularidades en las facturas del Hospital Provincial de Castellón, según el decreto de la Fiscalía al que ha tenido acceso Mediterráneo.

Dichas diligencias se incoaron en virtud de la denuncia, recibida a través de la Fiscalía Provincial de Valencia, que interpuso Joaquín Sanchís García, gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellòn, quien puso en conocimiento del Ministerio Fiscal las irregularidades detectadas en relación con los expedientes de contratación suscritos entre aquella institución y las empresas “Piaf S.L.” y “Telecso S.L.” durante el período comprendido entre los años 2003 y 2015, así como con las facturas emitidas por estas mercantiles que, en unos casos, superaban los importes contemplados en los expedientes de contratación, y, en otros, se habían emitido sin soporte o cobertura contractual.

Dicha denuncia fue emitida el 15 de junio de 2016.

Posibles irregularidades administrativas o contables, no delitos de prevaricación o malversación

La fiscalía asignó el 25 de octubre de 2016 la investigación a la fiscal Raquel Juan Ahís quien, tras practicar diligencias que se relacionan en la propuesta de decreto de 20 de octubre propone archivarlas al considerar que los hechos pudieran constituir irregularidades administrativas y contables pero no los delitos de prevaricación o malversación, concluyendo que no consta apropiación o distracción de caudales públicos, que únicamente podía haberse producido en el caso de que las facturas fuesen ficticias y no obedeciesen a trabajos efectivamente realizados.

Mala gestión de fondos o insuficiencia

Esta circunstancia, según fiscalía, no resulta acreditada, ya que parece obedecer más a una mala gestión de los fondos o a la insuficiencia de los mismos, ya que en el periodo analizado se llevaron a cabo diversas obras de remodelación y adaptación de los edificios.