Fomento abre la A-7 en la Vall pero no detalla si la autopista será gratis

Ya se puede circular con normalidad por la Autovía de la Plana en el entorno de la Vall d’Uixó. Ese es el regalo de Navidad que el Ministerio de Fomento ha realizado a los usuarios de la carretera y sobre todo a los vecinos de la zona, que habían visto muy perjudicadas sus comunicaciones en los dos últimos meses y medio. Eso sí, en cuanto a la liberalización de la autopista AP-7 el 1 de enero del 2020, el Gobierno sigue sin disipar todas las dudas.

Respecto a la autovía, como ayer informó Mediterráneo, las obras no han concluido y, aunque desde Fomento señalaron que con la reapertura de los cuatro carriles han finalizado las restricciones de circulación, esto no es así. Una vez superado el impasse navideño, la zona volverá a sufrir cortes temporales, como reconoció a este diario el jefe de la demarcación de carreteras del Estado en la Comunitat, Ismael Ferrer. No en vano, falta por extender la última capa de asfalto en todo el carril sentido Valencia-Castellón y en buena parte del contrario. Y hay que pintar las señales horizontales definitivas.

de noche // Eso sí, las molestias que se pueden producir serán «mínimas», según Ferrer y el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que visitó junto a aquel la obra. Además, se va a trabajar «fundamentalmente de noche» para reducir estos perjuicios. Pero ello no evitará algunos cortes, ya que la última capa de asfalto no se puede extender en un ambiente frío.

A pesar de que las obras no han acabado, ayer Moragues (y también desde Fomento) se congratuló por haber reducido el periodo de los trabajos de los seis meses iniciales a unos dos y medio.

Sobre la autopista AP-7, cuyo contrato de concesión acaba el 31 de diciembre del 2019, Moragues fue algo más explícito que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y señaló que el «compromiso» del Gobierno es «no renovar la concesión» y que la infraestructura pase «a gestión directa del Estado». Pero, a preguntas de este diario, no fue capaz de concretar si habrá un pago por la utilización de la carretera, como ha dejado entrever De la Serna, quien señaló recientemente en Valencia sobre la gestión futura que se tiene que estudiar cada tramo de las autopistas que revertirán al Gobierno central.

¿prolongación de la autovía? // Relacionada, de forma indirecta, con este tema, está pendiente de materialización la prolongación de la autovía entre Benlloch y la Jana, cuyos proyectos constructivos están a la espera de redacción desde hace varios años. Sobre esto, Moragues evitó una respuesta concreta y se limitó a señalar el «esfuerzo inversor» de Fomento en la provincia, con lo que esta obra queda en el limbo.

Asimismo, sobre la adjudicación de la mejora de la N-232 en el puerto de Querol, señaló que este proyecto se encuentra «en pleno proceso de adjudicación».

Respecto a la autovía, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, tras aplaudir la reapertura y las obras, echó en falta una mayor «coordinación» y que se les informase de los cortes en los accesos a la localidad en los últimos días para minimizar las molestias, algo que desde la Delegación señalaron que sí se ha producido. Por su parte, Moragues señaló que han sido «pequeñas molestias» y destacó que no han sido «unas obras de asfaltado, sino de rehabilitación del firme».