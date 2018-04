El gobierno mantiene el carril bici al grupo Lourdes y dice contar con el apoyo vecinal

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que los actuales accesos al Grupo Lourdes son “tercermundistas” e impropios de un municipio europeo del siglo XXI, no lo puede negar nadie que esté en su sano juicio. Pero de ahí a afirmar que la solución propuesta de mejora de los accesos es la idónea porque tiene el apoyo vecinal, demuestra que la Movilidad Urbana Sostenible y Accesible no es el punto fuerte del actual equipo de gobierno municipal. La planificación y gestión de la Movilidad Urbana Sostenible y Accesible es muy compleja, y necesita de una formación muy especializada y de una exquisita y cauta gestión de las demandas y opiniones vecinales. Hace 55 años, si cincuenta y cinco años, se publicó en el Reino Unido “Traffic in Tows”, más conocido como “Informe Buchanan” en honor a su autor el urbanista e ingeniero Colin Buchanan. Este informe es considerado por muchos el “padre” de la Movilidad Sostenible y Accesible, desgraciadamente si Sir Colin Buchanan levantara la cabeza y viera que sus “environmental areas” han degenerado en supermanzanas como la de Maestría, ¡se volvería a la tumba de cabeza!