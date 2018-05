Gómez, tras el fallo de La Manada: «Es necesaria la reforma del Código Penal»

El fallo de la Audiencia Provincial de Navarra impuesto a los cinco integrantes de la Manada es ya el más polémico de las últimas décadas. La condena a nueve años de prisión por abuso sexual -y no por agresión- de sus miembros ha suscitado varios debates en toda España y, entre ellos, la necesidad de una posible reforma del Código Penal. Una actualización que la magistrada presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón, Eloísa Gómez, considera «necesaria», «urgente» y que «debería haberse acometido hace ya mucho tiempo».

Para la jueza, una ley que data del año 1995, --hace ya 23-- «no contempla situaciones que antes no se producían y ahora sí» y requiere de una actualización «con especial atención a los delitos contra la libertad sexual». Gómez, de la Asociación Profesional de la Magistratura, considera que una condena por agresión sexual no debería estar sujeta a violencia o intimidación. «Cuando una mujer dice no, es no. Si hay cinco hombres y una chica que está sometida en un habitáculo, como refleja esta sentencia, creo que ya está intimidada», valora la magistrada, con 40 años de experiencia desde su entrada en la carrera judicial.

RESPETA LA SENTENCIA

Aunque está a favor de renovar la ley y de cambiar los supuestos en los que se produce una agresión sexual, respeta la decisión tomada por sus homólogos en Navarra e incide en que estos sentencian en relación al actual Código Penal.

«Si no he estado presente en ese juicio y no he asistido a la valoración de la prueba, no puedo hablar del caso con conocimiento», apunta la jurista, incidiendo en que «lo fácil era condenar como decía el fiscal y creo que si los magistrados de Navarra han tomado esa decisión es por algo».

Al respecto de la sentencia de La Manada, Gómez recuerda que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, posteriormente, ante el Supremo. «Es un caso muy delicado, que aborda un asunto muy difícil, pero hay que destacar que el tribunal ha dejado los hechos probados de la sentencia muy abiertos, por lo que el fallo podría modificarse en instancias superiores tras los recursos», explica la magistrada.

En referencia a la consigna No es abuso, es violación que estos días ha resonado con fuerza de norte a sur del país en decenas de manifestaciones, Gómez puntualiza que la condena impuesta a La Manada es por «abuso sexual con acceso carnal», por lo que sí se les ha sentenciado «por violación» al quedar acreditado que mantuvieron relaciones sexuales con penetración con la víctima.

En relación a las manifestaciones públicas y críticas al poder judicial, la presidenta de la Sección 2ª reivindica que el sistema actual es «garantista» y opina que «lo que más acusa el derecho son los cambios de la sociedad», por lo que cree que «lo primero es modificar el Código Penal» para poder adaptarlo a las necesidades de la ciudadanía y responder a las realidad social.