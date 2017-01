Gripe y afecciones respiratorias ya saturan ambulatorios y farmacias

Aluvión de pacientes en los centros de salud, hospitales y farmacias de la provincia por casos de gripe, infecciones respiratorias y cuadros catarrales severos. Las bajas temperaturas registradas en este inicio del año en Castellón, que ha marcado las 10 noches más frías desde el 2009, han hecho mella en la salud de los castellonenses, disparando las solicitudes de consultas médicas, que se dan ya hasta a siete días vista en los centros de salud y consultorios de la provincia.

También se han incrementado los ingresos por bronquiolitis en la UCI pediátrica del Hospital General, así como las visitas al servicio de Urgencias, que ha registrado un aumento de los casos de bronquitis y disneas entre niños y ancianos, y donde las esperas se han visto agravadas por la falta de personal tras las fiestas navideñas, según fuentes sanitarias.

LOS AFECTADOS / Francisca Martínez, vecina de Almassora y de 82 años, fue una de las personas que sufrió ayer los retrasos. «Mi hija me ha pedido cita por internet, pero no le han dado hasta el miércoles que viene», relató a este diario. No es la única que sufre las esperas. También en Gran Vía están «saturados» y ayer daban hora a los pacientes para el lunes, apuntando al aumento de consultas por catarros y gripes como causa de las demoras.

La situación no era muy distinta en Fernando el Católico. «Me he quedado sorprendido al ver que mi médico no tenía horas hasta el jueves que viene y he venido para que me den una solución», apuntaba Luis Pons.

La presidenta de la asociación de vecinos del Raval Universitari, Lidón de Juan, ha asegurado que el ambulatorio provisional de su zona está «desbordado» y «con serios problemas de espacio». Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, Francisco Cabañero, ha detectado un incremento de los pacientes del centro de San Agustín, quienes deben esperar «unos cuatro días» para ir al médico.

La tasa de gripe se sitúa en 64,7 afectados por cada 100.000 habitantes en la Comunitat durante la primera semana del 2017, según el último informe de la Conselleria de Sanidad. Esa cifra fue de 50,4 casos entre el 26 de diciembre y el 1 de enero, por lo que el número de pacientes con gripe ha aumentado en 14 puntos en apenas una semana.

Si nos remontamos a los resultados hace 15 días, los casos son ya un 60% más. Los sindicatos alertan de que lo peor está aún por venir y es que calculan que en tres semanas se pueda llegar al pico de gripe. Así lo ha explicado a Mediterráneo el responsable de Sanidad de CSIF, Vicente Navarro. «El CICU de Castellón tiene mucho trabajo y los colegios están alertando a los padres ante los primeros síntomas. La gripe ha llegado una semana antes que en enero del año pasado», ha apuntado.

El secretario provincial de SATSE, José María Calas, coincide en el aumento de los catarros y enfermedades respiratorias y ha incidido en que, por el momento, no han recibido quejas por parte del personal sanitario.