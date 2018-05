Guillamón: "El bipartito se desentiende de los problemas que causan las autocaravanas"

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón lamenta que el gobierno de Amparo Marco se haya desentendido por completo de los problemas de aparcamiento que siguen ocasionando las autocaravanas que invaden el Grao.

En el Consejo Rector de Turismo, los populares volvieron a preguntar por la ordenanza reguladora para este tipo de vehículos, a la que concejala socialista del área, Patricia Puerta, fue incapaz de poner fecha.

El concejal popular, Vicente Guillamón, reitera la necesidad de garantizar una convivencia respetuosa entre autocaravanistas y residentes. "Defendemos un turismo de autocaravanas regulado, que no suponga un problema como lo está siendo. Lo estamos viendo cada fin de semana, los vecinos del Grao encuentran serios problemas para acceder al campo de fútbol Javier Marquina, incluso han tenido que recurrir a la policía. No encuentran aparcamiento porque está invadido por autocaravanas que acampan gratis en zonas no permitidas".

"PSOE y Compromís prometieron hace más de 2 años una ordenanza, precisamente para que no acamparan gratis donde quieran, pero ni está, ni se la espera. Está claro que no es una prioridad para el gobierno municipal, mientras son los vecinos los que sufren el problema", lamenta Guillamón.

"Se comprometieron a regular el parking de autocaravanas de delante del Planetario, dotándolo de una barrera que controlaría el acceso por el que se haría pagar un canon por estacionamiento, pero tampoco lo han cumplido", critica el concejal popular.

Asimismo, Guillamón censura que el parking del aeródromo "también ha sido tomado por los autocaravanistas que acampan libre y gratuitamente a primera línea de costa. Esta zona de aparcamiento no está acondicionada, no dispone de depósitos para vaciar las aguas grises que generan, sin embargo, es utilizado como un camping gratuito, permitido por el Ayuntamiento”.

"Si PSOE y Compromís siguen instalados en su inacción y nula intención por solucionar el problema, éste se verá agravado de cara a la temporada estival cuando la gente se desplace a las playas y tampoco encuentren sitio para aparcar sus vehículos cerca de la playa", concluye el concejal conservador.