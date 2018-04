Herranz no opta a la reelección tras 16 años al frente de los médicos

No me presento a la reelección». El actual presidente del Colegio de Médicos de Castellón, José Antonio Herranz, anunció ayer, tras un largo silencio, que se apea de la carrera electoral después de 16 años en el cargo. No obstante, confirmó que «posiblemente» alguien de su junta directiva presentará equipo. Según ha podido saber Mediterráneo sería Marta Faubel, jefa de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General. Este hecho puede elevar el tono de la pugna colegial, ante la tirantez entre el actual equipo directivo y la candidatura de Nueva Alternativa Colegial, liderada por José María Breva, la única que, de momento, y con las elecciones recién convocadas, ha anunciado que concurrirá a la presidencia el 5 de junio.

«Dicen que habrá tres candidaturas, pero animo a que surjan más, por sentido corporativo», explicó Herranz. Los que quieran optar podrán presentarse hasta el 10 de mayo. Según la agenda electoral, las candidaturas se proclamarán el 21 del mismo mes.

Desde Nueva Alternativa Colegial denunciaron ayer que, una vez recibida la comunicación del proceso electoral, «se ha detectado un flagrante incumplimiento del reglamento» ante las directrices firmadas el lunes por Herranz sobre los cargos a elegir. Y es que, critican, se «han fulminado dos áreas fundamentales de la junta», como son los «representantes de Atención Primaria Urbana, es decir, los médicos de ambulatorios de Castellón ciudad, y el comisionado de Medicina Hospitalaria, la voz de los doctores de los hospitales de la provincia». A la par que critican que «la decena de vocalías complican las votaciones, pues algunas no figuran por especialidades en el censo».

RENOVACIÓN // Breva, tras la retirada de Herranz, señaló que «es bastante utópico que salga una candidatura renovadora de la junta, tras 16 años de sombra muy alargada», a la par que avanzó que «trataremos de que sea una campaña ejemplar, hablando de futuro y de participación».