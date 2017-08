La huelga de examinadores merma la actividad de las autoescuelas

La huelga de examinadores y el déficit de personal están provocando un grave descenso de la actividad en las autoescuelas, sobre todo ante la incertidumbre que comporta no saber cuándo van a ser los exámenes. Las academias evalúan ya las pérdidas para poder pedir daños y perjuicios al Gobierno, o incluso externalizar el servicio. El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Antonio Pertegaz, explica que «ya se empieza a notar, y mucho; ya hay padres que preguntan, se interesan, y comentan que su hijo no se ha apuntado al ver los problemas que hay con las pruebas y lo deja para más adelante». Y no solo en una autoescuela. «Está pasando en muchas», dice.

Pertegaz reclama que «se incremente el número de examinadores». En la actualidad, según indica, hay alrededor de 1.500 alumnos pendientes de examen en Castellón, y la plantilla es de siete evaluadores (tres están de baja). Además, dice que «los examinadores han convocado una huelga a partir del 4 de septiembre, y en estos momentos están en negociaciones con el Gobierno para concretar los servicios mínimos». Un paro que se suma al que ya mantuvieron en junio.

ENCUESTA DE DAÑOS

La asociación está haciendo una encuesta a los asociados para evaluar la caída de las matrículas durante la huelga, en relación con las cifras del año pasado, así como la cantidad de prácticas que se han dejado de hacer, la previsión de baja de trabajadores de plantilla o de autónomos, y si creen que habrá cierres temporales de secciones de escuelas además de bajas de vehículos. «Espero las respuestas para presentarlas en Madrid el día 30 en una asamblea a nivel nacional, para demostrar con hecho que la huelga ya está afectando a la actividad de las autoescuelas». Esta estadística es «para pedir daños y perjuicios», dice. En su caso, por ejemplo, tiene «40 alumnos preparados para examinarse que no han podido hacerlo en el último mes y medio, con la repercusión económica que ello supone».

Pertegaz señala que aunque en agosto cierran, julio es el mes por excelencia en el que los estudiantes aprovechan para sacarse el carnet, lo que supone «la mayor actividad del año». En 12 meses se realizan unos 6.500 exámenes.

Pertegaz señala que «si el servicio no lo van a llevar como se debe, pediremos la externalización, como ocurre ya en algunos países vecinos como Portugal o Francia. Yo no estoy muy de acuerdo, pero no puede ser que a un sector privado como el nuestro no se le dé el servicio necesario».

El PSPV, mientras, ha solicitado un plan de choque al Gobierno, a quien acusó de poner en peligro la viabilidad de las autoescuelas, que registran en verano el 60% de su negocio anual, explica.