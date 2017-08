La huelga minimiza las prácticas del carnet en autoescuelas de Castellón

Comienzan a conocerse los primeros datos de los perjuicios que la huelga de examinadores ha generado a las autoescuelas de la provincia. Según explica el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Antonio Pertegaz, «las matriculaciones han bajado entre un 35 y un 45% este verano respecto al anterior por la inseguridad generada por la huelga de examinadores». Asimismo, también se ha producido un descenso en las prácticas, que ha sido aún mayor, explica, «entre un 50 y un 75% del 19 de junio al 31 de julio».

Esta incertidumbre, como ya publicó Mediterráneo, está provocando que haya gente que deje de matricularse debido a que no sabe cuándo podrá examinarse.

Pertegaz recuerda que en ese mes y medio ya hubo paros, que secundaron el 100% de los examinadores en activo en Castellón. El presidente provincial, que asistió ayer a la asamblea nacional de autoescuelas, explica que «ya conocemos la previsión de cierre de tres secciones, y que 10 personas se irán al paro por culpa de esta huelga, según la encuesta a la que han respondido 12 de las 70 autoescuelas asociadas.

A partir del 4 de septiembre vuelve a haber convocada una huelga indefinida tres días a la semana. «Nos tememos que sea salvaje. Si los examinadores de Castellón la secundan, tendremos el mismo problema que en junio», señala Pertegaz, que recuerda que entonces se quedaron más de 1.500 personas a la espera de examinarse. Desde Tráfico ya han anunciado que por ahora no va a haber ningún plan de choque para paliar las listas de espera.

En ese sentido, Pertegaz ha solicitado que a los alumnos que no se puedan examinar durante los días en que haya huelga no se les relegue los últimos de la lista de espera. Y es que, actualmente, «al que está citado por ejemplo para el 4 de septiembre, si ese día no hace el examen por el paro, le aparece como convocatoria anulada y pasa al final de la cola». «Pedimos que se les examine primero, ya que son los primeros que se han presentado, están más preparados y llevan más tiempo esperando», declara.