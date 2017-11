James Fleck: "La I+D+i no son solo ideas o patentes; se han de llevar a la práctica"

La segunda Jornada Internacional de Innovación de Mediterráneo y Becsa ha contado a primera hora con la participación de dos destacados expertos en I+D+i: el especialista británico James Fleck y Fernando Saludes, presidente de la Red de Institutos Tecnológicos Redit.

Fleck, ligado a la esfera universitaria, ha manifestado en Castellón que "la tecnología y la innovación deben están conectados íntimamente a la sociedad". "Es importante destacar que el conocimiento es frágil y porque una innovación esté publicada no significa que se vaya a usar convenientemente", ha revelado. "Cualquier iniciativa de I+D debe aspirar desde su conocimiento a ser transmitida e implantada, con independencia del campo al que se dedique", ha comentado.

Y ha ido más allá: "La innovación no son solo ideas o patentes, se han de llevar a la práctica, ya que si no es una mera forma de arte que no tiene calado". En este sentido, "hay que realizar un esfuerzo extra en sintetizar y aunar todas las publicaciones vinculadas a la investigación sacarle jugo a todo a ese flujo de información, desde la industria, a los comercios, pasando por las administraciones públicas". "Es necesario impulsar estudios interdisciplinares que conecten distintos ámbitos para aumentar su alcance", ha puntualizado.

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Por su parte, Fernando Saludes, presidente de Redit, ha centrado su intervención en el rol que desempeñan los institutos tecnológicos de la red como "aliados de primer orden de las empresas de la Comunitat Valenciana, especialmente de las pymes".

"Las compañías que colaboran habitualmente con los institutos "son un 9% más productivas y exportan más y mejor". "La productividad es la gran asignatura pendiente en la Comunitat y es la única vía para mejorar los salarios y la calidad de vida; con enfoques más adecuados podría multiplicarse y este es uno de nuestros caballos de batalla".

Los centros que conforman Redit son el Instituto de Tecnología Cerámica; el metalmecánico, del mueble, la madera, el embalaje y afines (Aidimme); el del juguete (Aiju); el del plástico (Aimplas); de la alimentación (Ainia); textil (Aitex); el del calzado (Inescop); el de biomecánica de Valencia (IBV), el de la energía (ITE), el del embalaje, transporte y logística (Itene); y el de informática (ITI). «Trabajamos en sectores estratégicos para la Comunitat, tanto tradicionales como avanzados, en busca de la excelencia y para potenciar la competitividad», relata Saludes.

«Somos un referente nacional y, en la actualidad, trabajamos con más de 12.000 empresas clientes y 5.100 asociadas», ha expuesto.