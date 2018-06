«JFV es el asesino en serie por excelencia de Castellón»

A Juan Salvador Salom, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se le ilumina el rostro cuando habla de su nuevo proyecto literario en el transcurso de la entrevista con el periódico Mediterráneo. Está satisfecho e ilusionado por poder sacar a la luz sucesos acaecidos -muchos de ellos desconocidos por el gran público- en la provincia de Castellón en una publicación que se pone a la venta el próximo martes 26 de junio bajo el título de Crónica criminal de Castellón (1937-2017).

Salom, quien dejó su cargo en la Audiencia Provincial de Castellón para ocupar la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, vivió en primera línea de fuego el caso de Joaquín Ferrándiz, el castellonense que mató a las prostitutas de Vora Riu y a Sonia Rubio, ya que fue el fiscal de la causa y así lo refleja también en esta nueva publicación dedicando un extenso capítulo a esta cuestión, que ha sido considerada como el mayor caso de crónica negra del conjunto de la provincia de Castellón de todos los tiempos.

--¿Cómo surge la idea de publicar este libro?

–En el transcurso de mi carrera profesional, hace años, cuando llevaba o me enteraba de casos curiosos que sucedían, tomaba notas y, con el tiempo, fui acumulando esa información que ahora saco a la luz con el fin de que mis nietas, Irene y Claudia, cuando fueran mayores, las leyeran y las conocieran. Era una forma de que estos datos no se perdieran y permanecieran en el tiempo porque me di cuenta de que ocurrían casos curiosos con abundante información y era una pena que no se recogieran en un libro que también pudiera leer el resto de la ciudadanía. Además, cada 30 años se espurgan -se destruyen- las causas antiguas en los juzgados, por lo que me pareció muy importante que las que ocurrieron en Castellón y que eran interesantes se dieran a conocer a todos los vecinos en general y a los de la provincia de Castellón en particular.

--¿Qué podemos encontrar en ‘Crónica criminal de Castellón (1937-2017)’?

–En el libro recojo un total de 193 casos, 160 de ellos acaecidos en la provincia de Castellón desde los años 30 hasta la actualidad. Se trata de asesinatos, homicidios, violaciones, incendios en viviendas, atracos, robos con violencia, estafas o lesiones que sucedieron en las localidades castellonenses pero contados con un lenguaje riguroso y sencillo -sin utilizar tecnicismos- para que lo pueda entender todo el mundo y no solamente los profesionales relacionados con la abogacía o la judicatura. También explico en la mayoría de los casos cómo se consiguió demostrar el hecho en concreto y las penas que se le impusieron al culpable o culpables. Creo que es una obra accesible para todos con el fin de que puedan conocer estos casos ya que muchos de ellos son completamente desconocidos para el gran público hoy en día.

--Fiscal, ¿la provincia de Castellón es en la actualidad un punto de los que se pueden considerar calientes en la crónica negra a nivel nacional?

–Sin duda alguna. La provincia de Castellón es un punto caliente en ese sentido y hoy en día han crecido los casos criminales.

--En su libro dedica uno de los capítulos más extensos al caso de JFV, el asesino en serie que en los años 90 mantuvo en vilo a la provincia de Castellón y que tanta repercusión tuvo en los medios de comunicación, incluso a nivel nacional.

–El caso de JFV (Joaquín Ferrándiz) es el caso de asesino en serie por excelencia de la provincia de Castellón y en el libro cuento varios detalles sobre el mismo que pueden resultar totalmente desconocidos para parte del público. Destaco, entre otras cuestiones, cómo el FBI colaboró en el caso para contribuir a resolverlo o cómo nos llegaban informaciones de diversas videntes de varios lugares durante todo el tiempo en el que se prolongó esta situación sobre el lugar donde pensaban que se encontraba Sonia Rubio, una de las víctimas de este asesino en serie. Fue un caso muy mediático por la naturaleza del mismo y al final logramos arrestar al culpable de aquellos asesinatos. Castellón fue durante esos meses el epicentro de la información negra debido al caso de Ferrándiz y así lo recogían día tras día los medios de comunicación de todo el país.

--Sin embargo, desde el 1937, año en el que comienza a relatar los diversos casos, podemos encontrar otros asesinatos o violaciones... ¿podría comentar algunos de los casos que encontraremos en su nuevo libro?

–Además del caso de JFV, la publicación recoge el doble asesinato de un matrimonio por parte de su hijo en el año 1937, además de un caso de garrote vil que tuvo que ser presenciado por tres vecinos tal y como mandaba la autoridad del momento; o procesos de espionaje o saqueo de cadáveres, junto a algunos otros de la época como el robo de gallinas. En Castellón también hubo un crimen de una mujer en la calle San Félix que, a pesar de que murió asesinada en 1937, el cuerpo no se encontró hasta 1942. En la publicación también se podrá leer sobre la muerte por encargo de una persona en la localidad de Benicarló, en el año 1942. También explico el caso de un violador en serie en Castellón al que se le probó siete violaciones o el asesinato de un abogado, éstos dos últimos bastante recientes y que han pasado a engrosar la crónica negra castellonense.