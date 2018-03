Los jubilados que cobran pensión y trabajan se duplican en tres años en Castellón

Las masivas protestas de este fin de semana, tanto en Castellón como en el conjunto de España, demuestran que el problema de las pensiones sigue sin estar resuelto. Y uno de los factores que corre en su contra es el envejecimiento de la población. Hoy, los mayores de 65 años ya suponen el 18% de la población en Castellón, aunque las proyecciones aseguran que en apenas veinte años su peso habrá subido al 23%. Por eso cada vez son más las voces que defienden que una de las soluciones para garantizar la continuidad del sistema es incentivar el trabajo entre los mayores de 65 años, una realidad que en Castellón va ganando terreno con los años aunque todavía es minoritaria.

Trabajar más allá de los 65 años es posible y en España existen, fundamentalmente, dos vías. Una de ellas consiste en retrasar el acceso a la pensión e ir mejorando su importe con años extra de cotización. La otra vía es la llamada jubilación activa. En el 2013 el Gobierno aprobó un decreto ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores, en el que se incluyó la figura del pensionista activo, que permite compatibilizar la percepción parcial de la pensión contributiva de jubilación con el desempeño de cualquier trabajo, ya sea por cuenta propia como por cuenta ajena y tanto a tiempo parcial como a jornada completa.

LA FÓRMULA CALA //

Cinco años después de que se aprobara la jubilación activa, los datos demuestran que en Castellón poco a poco la fórmula va calando y que cada año son más los trabajadores que deciden continuar en el tajo pese a tener la edad legal para retirarse. Un par de datos basta para entenderlo: en 2017 quienes en la provincia se acogieron a esta fórmula fueron 531 trabajadores. En 2014, la cifra se quedó en 256, según datos facilitados por el Gobierno en respuesta parlamentaria y recogidos por el PP de Castellón. O dicho de otra manera: en dos años la cifra se ha duplicado. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la tendencia ha sido la misma y quienes se han acogido a la jubilación activa han pasado de 1.398 en 20014 a 3.378 durante el último ejercicio.

Pese a que las cifras van claramente a más, la estadística oficial demuestra que trabajar y cobrar parte de la pensión de jubilación sigue siendo una opción minoritaria. De hecho, de los 3.927 profesionales que el año pasado se jubilaron en la provincia, solo el 13% optó por esta posibilidad.

MÁS HOMBRES //

¿Quiénes son los que compatibilizan trabajo y pensión en Castellón? ¿Cuáles son sus motivos para no retirarse? La estadística que maneja el Gobierno demuestra que, al menos en la provincia, quienes se acogen a esta posibilidad son mayoritariamente hombres. Así, de los 531 jubilados activos del último año, el 83% son varones (442) y solo hay 44 mujeres. Además y, a nivel nacional, el 84% de quienes compatibilizan una pensión con el trabajo son autónomos, cuando su peso respecto del conjunto de la ocupación no llega al 20%. No en vano, la pensión media de jubilación de un trabajador autónomo es más baja que la de un trabajador del régimen general.

Para acogerse a la jubilación activa, los trabajadores por cuenta ajena tienen que renunciar a la mitad de su prestación, pero los autónomos ya no. En enero de este mismo año entró en vigor una nueva normativa que permite a los profesionales por cuenta propia con un trabajador a su cargo (pueden ser empleados de hogar) cobrar el 100% de la pensión. Antes sólo podían acogerse a esta opción si tenían unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).