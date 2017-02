La justicia gratis continúa al alza pese a que se pleitea menos

Un abogado de oficio es un profesional con el que uno preferiría no encontrarse nunca. Si recurre a sus servicios lo más probable es que tenga un serio problema. Seguramente esté a punto de perder su casa. O esté detenido. O ha denunciado a su pareja porque la maltrata. Y como no tiene dinero para pagar los honorarios de un letrado particular recurre a uno del turno de oficio. En Castellón hay 459 abogados que prestan este servicio (296 de asistencia al detenido) y la carga de trabajo que soportan es cada año mayor. La cifra de asuntos que pasa por sus manos sigue sin tocar techo y solo durante el último año ha crecido un 8%.

Los datos del Colegio de Abogados de Castellón revelan que durante el 2016 los asuntos atendidos por los letrados del turno de oficio ascendieron a 10.212, a una media de 28 al día. Un año antes fueron 9.443, unas cifras muy superiores a las registradas hace tan solo cinco años, cuando fueron 8.329. Lo curioso es que este último incremento coincide con un año en el que los procedimientos que llegan a los juzgados han ido claramente a la baja.

Pero, ¿por qué cada vez más ciudadanos de Castellón recurren a la asistencia jurídica gratuita pese a que en el último año se ha pleiteado menos? No hay una única causa, pero la principal tiene que ver con un cambio normativo. «En octubre del 2015 se modificó la ley de Justicia Gratuita, y desde entonces se tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar, y eso ha permitido que aumente el número de personas que tienen derecho a un abogado de oficio», explica María Sebastiá, una de las letradas encargadas de la Comisión de turno de oficio en el Colegio de Abogados de Castellón.

De los algo más de 10.200 asuntos que el año pasado pasaron por las manos de los abogados de oficio de Castellón, el 55% tienen que ver con la jurisdicción penal. Le sigue en importancia los asuntos civiles (2.846 casos), y los casos de violencia de género. «En este último año se ha detectado un descenso de los casos relacionados con extranjería y también con menores. En cambio, hay un aumento de asuntos civiles y de violencia de género», resume la abogada María Sebastiá.

Para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita (el coste corre a cargo del Consell, que para este año ha presupuestado 27,5 millones de euros para los abogados y de 4,35 millones para los procuradores) hay que tener un límite de renta anual de 12.780 euros. No obstante, la Conselleria de Justicia acaba de dar luz verde a un reglamento que amplía el servicio a las víctimas de especial vulnerabilidad (adaptándose al estatuto de la víctima de 2015), personas con discapacidad, presos e inmigrantes que acrediten no tener un renta superior a 12.780 euros anuales o, en casos excepcionales, los 31.550 € siempre que el solicitante acredite carecer de patrimonio.

CLAÚSULAS SUELO // A los servicios que ya prestan los abogados del turno de ofició se unirá a partir de esta misma semana uno nuevo. La Conselleria de Justicia ha firmado un convenio con el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) para poner en marcha un servicio gratuito de asesoramiento legal para los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias. En Castellón, los afectados son más de 50.000 y en la Comunitat valenciana la cifra supera el medio millón.

Desde este mismo miércoles por la tarde, un grupo de abogados del Colegio Oficial de Castellón prestará asesoramiento gratuito a todos aquellos ciudadanos que quieran saber si están afectados por las claúsulas suelo. Así, y según se desprende del convenio, los interesados tendrán a su disposición tanto la información necesaria sobre lo que debe hacer si sabe o sospecha que su hipoteca tiene algún tipo de claúsula suelo ( declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) así como un formulario-tipo para que, en el caso de que sea así, el afectado pueda cumplimentarlo con la asistencia jurídica apropiada y presentarlo ante la entidad financiera para iniciar el proceso legal. El Consell asumirá el coste del servicio.