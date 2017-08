«Los yihadistas están enfermos»

Mucho que contar. Con muchos matices. Desmontando falsos mitos. La comunidad musulmana de la provincia de Castellón, profundamente consternada por los atentados de Barcelona y Cambrils, alza su voz, ya no solamente de rechazo a la barbarie, sino también, por unanimidad, para decir abiertamente que «los yihadistas no nos representan». «Que se confunde una minoría con una religión que invita a los valores humanos más universales», dicen..

Los centros islámicos de Nules y la Vall d’Uixó mostraron ayer públicamente su condena por el terror causado en Barcelona y Cambrils, en nombre de las comunidades musulmanas a las que representan en sus municipios. En el primer caso, dos portavoces del Centro Islámico Hamza se reunieron con el alcalde de Nules, David García, y la concejala de Servicios Sociales, Rosa Ventura, para trasladarles un comunicado en el que manifiestan que «los musulmanes nativos y españoles expresan sus condolencias a las familias de las víctimas, deseando la plena recuperación de los heridos», al tiempo que transmiten sus solidaridad «con el pueblo barcelonés y español». En su escrito calificaron los atentados como «un hecho criminal», ante el que «la Comisión Islámica de Nules reitera su pleno compromiso en la lucha contra el terrorismo».

En la Vall d’Uixó, coincidiendo con la celebración del viernes, se convocó un minuto de silencio en los exteriores de la mezquita. Tras la concentración silenciosa, tanto el imán como el presidente del Centro Islámico Iqra, dieron lectura a un manifiesto, en el que afirmaron que «todos somos Barcelona». «Por eso debemos permanecer unidos ante este terrorismo negro contra inocentes».

Ab Delah Ajriri, presidente del centro, aseguró que «debemos luchar contra esta ideología extremista, recurriendo a un pensamiento ilustrado y la difusión de los valores de justicia, libertad e igualdad en todo el mundo».

En Castellón, Omar Muñoz, un fiel de la mezquita y portavoz autorizado de la comunidad musulmana en la capital de la Plana sentenciaba: «Los yihadistas son unos enfermos mentales».

‘No a la guerra santa’

«El Islam es una religión universal que propugna los valores humanos, y en ningún momento dice que hay que ir a la guerra santa». Muñoz, que reiteraba también el dolor con el que los musulmanes de Castellón están viviendo lo ocurrido en Barcelona y Cambrils, aseguró que «hay un control riguroso de los contenidos, de lo que se dice en las mezquitas». «Nos sentimos integrados, pero hay una doble moral, porque no se pide integración a los chinos que están encerrados en sus negocios o a los ingleses que llevan 15 años en la Costa del Sol, no aprenden el español y siguen hablando inglés». No le duelen prendas al decir que «se rechaza al musulmán pobre que tienes como vecino, pero se admira al jeque árabe», y es que, en palabras de Muñoz, «se asocia el Islam con nivel educativo bajo». «Somos víctimas de muchos prejuicios», critica.

Y Castellón saldrá a la calle hoy por partida doble para rechazar el terrorismo. A las 12.00 horas habrá una concentración de la comunidad musulmana en la plaza María Agustina; y a las 18.00 horas, en el mismo lugar, un acto convocado por la Plataforma Recortes 0.