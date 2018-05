El Marçà exige el nuevo colegio "ya"

«Ocho años son demasiados». «No mintáis más al Vicent Marçà, plazos ya». «Soluciones ya». «Los niños no entienden de política». «Muchos no tendremos nunca colegio nuevo». Es lo que clamaron en forma de eslóganes y pancartas unas 500 personas, según la Policía Local, entre padres y alumnos del colegio Vicent Marçà, en la manifestación que tomó el Raval Universitari, desde la puerta del centro; hasta la plaza Mayor. Rosa Medina, portavoz de la AMPA, fue clara: «Hasta aquí hemos llegado. No queremos esperar más, queremos soluciones y que nos concreten, primero, dónde estaremos el curso que viene; y segundo, en qué plazos tendremos el colegio nuevo».

Y, en el contexto de protesta, las familias pidieron «mejores infraestructuras, ya no solo el colegio en condiciones, sino un centro de salud, por la mala planificación en esta y las pasadas legislaturas». «No queremos que la promesa se quede en papel mojado. Estamos igual que hace ocho años, queremos saber y que sea antes de la matriculación», dijo.

Con los gritos de «Vicent Marçà, escola nova ja» de fondo, el concejal de Educación, Enric Porcar, que ha llevado el peso de las gestiones con las familias y con la Conselleria dentro del plan Edificant, dijo «comprender» la protesta, y señaló que «la escuela se hará», aunque «los plazos de la Administración son los que son». Están a la espera de subsanar cambios en el proyecto y, ante el «punto muerto» de las negociaciones por la cesión de Penyeta --que también pueden afectar al Herrero-, tienen un «plan B», que, según la AMPA, pasa por reubicarles en barracones. La alcaldesa, Amparo Marco, emplazó a todas las familias a una reunión esta tarde, «con las opciones sobre la mesa».