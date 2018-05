Marco acelera la cesión de Penyeta Roja para reubicar el Vicent Marçà

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, aseguró ayer a los más de 100 padres y madres del colegio Vicent Marçà, que «ya negocia» la cesión de Penyeta Roja para reubicar a los alumnos durante las obras, aunque sin concretar plazos. «Solo os digo que será lo antes posible», señaló, en una reunión en la que participó el concejal de Educación, Enric Porcar; y la presidenta de la AMPA, Rosa Medina, con más de 30 preguntas sobre el presupuesto, los tiempos, las condiciones y las competencias. «Este mes de mayo debe estar solucionado», se impuso.

La alcaldesa, que empezó diciendo que «la construcción del centro no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Generalitat», dijo que «Castellón asume la responsabilidad para agilizar trámites y estar a vuestro lado; y lo más fácil sería soltarla, pero el colegio se hará sí o sí».

Marco explicó que «ya» ha hablado con el presidente de la Diputación, Javier Moliner, acerca del caso y falta «sentarse e insistir», pendientes de cuestiones legales de competencias entre administraciones, y de un gasto de adecuación, según dijo, «de 300.000 euros». «Vamos a apretar para que la opción A, que es y seguirá siendo al 99% Penyeta, se consiga; para el otro 1% tenemos un plan B y un C, que serían barracones en la UJI o en un solar en la avenida Alcora». No obstante, las aulas prefabricadas no gustan mucho entre las familias, sobre todo «por si se eternizan las obras», como quedó patente.

Porcar explicó que «se trabaja en el proyecto, al que Educación, después de dos revisiones, debe dar el OK, y tras sacarse a licitación y obrar; pero eso no afecta a la reubicación, va en paralelo».

Anteriormente, el conseller Vicent Marzà, recordó que «el curso empezará en las aulas del Marçà; después ya vendrán las obras y se decidirá cuándo y dónde se van».

El colegio lleva ya ocho años en el antiguo CUC y, tras promesas y plazos sin concretar, la comunidad educativa ha estallado y ha dicho Basta, queremos el colegio ya, con movilizaciones para reivindicar el centro, como la del jueves por la tarde, que tomó el Raval hasta la plaza Mayor.