Marzà dice que no es firme y la recurrirá

El conseller Vicent Marzà anunció que van a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que suspende cautelarmente el decreto de plurilingüismo: «No es una sentencia firme y vamos a presentar el recurso porque no estamos de acuerdo y tenemos toda la garantía de que el decreto está fundamentado y tiene una base tanto pedagógica como jurídica, sobre todo porque tiene el aval tanto del Consell Jurídic Consultiu (CJC) como de la Abogacía y del Ministerio».

Según señala, «las medidas cautelares no son firmes hasta que la sentencia no es firme y, por tanto, no se paraliza nada». «No hay ninguna aplicación directa respecto a esa sentencia, es un paso más en el procedimiento y vamos a presentar el recurso y continuar con normalidad los procesos educativos que hay ahora», señala Marzà, quien indica: «Estamos tranquilos porque tiene una posición avalada por el CJC y la Abogacía».