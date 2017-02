Más donaciones de padres a hijos en Castellón para evitar la subida del impuesto

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Mai entendré el motiu per el qual, una cosa que els teus pares han pagat i de la qual l'estat ya s'ha emportat els impostos corresponents, per a heredar-ho o transmitir-ho, han de tornar a cobrar. Per a mi aixó és de ser uns lladres.