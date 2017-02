Más de la mitad de los colegios de la provincia piden la jornada continua

Sr Manolo, en Francia de cada siete semanas se tiene una de vacaciones, ademas del verano y Navidad, cierto aqui no se tiene esa semana porque se tiene la semana santa y la semana de fiestas locales. Los maestros tienen solo un mes de vacaciones, oficial el mes de Agosto, en Julio están al servicio necesario de conselleria o el propio colegio, pero es mas cuando se termina el horario escolar, hay que preparar la clase del día siguiente, hay que rellenar informes, cada niño tiene un informe a parte de repasar deberes y incluso en fin de semana igual tienes que emplear tiempo para revisar examenes y puntuar esos examenes, y no se trata de decir o pensar que se escaldaran, no pero no hay que hablar tan a la ligera cuando no se saben las cosas.