'Mediterráneo' te ayuda a planear el Día de la Madre

El 6 de Mayo, el Día de la Madre, ya está aquí. Y aunque a las madres hay que quererlas -y demostrárselo- todos los días del año, nunca está de más tener un detalle con ellas y planear una jornada a su lado, haciendo las cosas que más les gusten, en la que sean las protagonistas por un día y podamos mimarlas como se merecen.

Sabemos también que, si estás leyendo esto, es porque eres de esos despistados y despistadas que lo han dejado para el último momento y aún no saben cómo celebrar este día con su madre. ¡Y nosotros te queremos ayudar! Aquí tienes algunas ideas para celebrar el Día de la Madre en Castellón, preparando una jornada que nunca olvidará.

HAZ QUE SEA LA REINA DESDE QUE ABRA LOS OJOS POR LA MAÑANA

¿A quién no le gusta que le lleven el desayuno a la cama? Prepárale a tu madre un buen desayuno, completo y elaborado -y no, cuatro galletas y un café no valen- para empezar con ánimos la jornada, cuidándola como ella se merece. Y si, por el contrario, tu madre es más de no parar quieta, siempre puedes aprovechar que el buen tiempo que está empezando a hacer presencia en la provincia para llevarla a desayunar a alguna cafetería del centro de Castellón, disfrutando de un paseo por sus bonitas calles o por el Parque Ribalta hasta llegar al lugar escogido. Así, recargaréis energías para el maravilloso día que os queda por delante.

Fuente: Castellonturismo.com

PASEOS, CONVERSACIONES Y UN BUEN LIBRO: INGREDIENTES DE UNA MAÑANA PERFECTA

Tras ese desayuno y con las fuerzas recién recargadas, es el momento perfecto para aprovechar el último día de la Feria del Libro de Castellón, que estará aún este domingo en la plaza Santa Clara. Regálale tu libro favorito, para que conozca algo más de ti, o ese título que lleva llamando su curiosidad durante meses pero que nunca compra. Y, si no te decides por un título, ¡déjala elegir a ella! Así, seguro que no fallas.

Fuente: Mediterráneo

OLAS, SOL Y UN APERITIVO FRENTE AL MAR

Con vuestros libros debajo del brazo y ya habiendo disfrutado un poco del centro de la capital, podéis desplazaros al Grao de Castellón a disfrutar del sol en una terraza, con una cervecita frente al mar (o un refresco o agua para los más sanos). Lo importante es que habléis, que os pongáis al día, que disfrutéis de una buena y tranquila conversación escuchando el mar sonar de fondo.

Y si sois más de playa que de terrazas, siempre puedes acercarte con ella a alguna de las bonitas playas de la provincia, tomando el aperitivo allí. Si hace buen día, tal vez podáis incluso empezar la temporada de baños dándoos un chapuzón. En algunas puede incluso acompañaros vuestra mascota: Benicarló acaba de habilitar dos playas caninas, y también hay playas de este tipo en Vinaròs, Alcossebre y Moncofa. Si no tenéis un amigo de cuatro patas, en este enlace puedes echar un vistazo y decidir qué playa te convence más.

INVÍTALA A COMER

No hay quien se pueda resistir a una buena comida, y más aún si tienes el privilegio de que te inviten. Por su día, lleva a tu madre a comer a un sitio bonito, que le guste. Puede ser su restaurante preferido o ese al que lleva tanto tiempo queriendo ir. Huelga decir que, por esta vez, ¡te toca pagar a ti!

Si no eres capaz de escoger, una paella en el Grao de Castellón siempre es una buena opción (y, si antes has optado por tomar el aperitivo allí, te pillará muy cerca). Otra buena alternativa es la de aprovechar las Primeras Jornadas Gastronómicas de Castelló Ruta de Sabor en Alcossebre, en las que 13 establecimientos locales preparan menús especiales, o las Jornadas BBC Bocadillo, Bebida y Carajillo que tendrán lugar en 44 locales de toda la provincia (puedes ampliar información aquí). También puedes aprovechar para la Ruta de la Tapa de Burriana, que cuenta con 45 establecimientos participantes en los que podrás tomar una tapa y una bebida por solo 3 euros, y que funcionará hasta el 28 de mayo. ¡No dirás que no tienes opciones!

PLANES VESPERTINOS: TEATRO, TRADICIÓN, CINE... ¡TÚ ELIGES!

Aún os queda mucho día por delante, y existe un sinfín de posibilidades que hacer por la tarde de domingo en la provincia. Si pasas por Vila-real, no puedes perderte el último día de FITCarrer, el Festival Internacional de Teatro de Calle que se celebra anualmente desde 1998, en el que se reúnen algunas de las mejores compañías nacionales e internacionales de Artes de la Calle -puedes consultar la información en la web del festival o desde su app oficial-. Y si tu madre es cinéfila, ¡prepara las palomitas! En Nules, como parte de Castelló Negre, se proyecta de manera gratuita a las 19h en el Teatro Alcázar la película de 1956 ‘Atraco perfecto’, de Stanley Kubrick.

Si en tu casa sois de los que disfrutan de las tradiciones, debéis asistir a las fiestas de la Virgen del Lledó, ya que el domingo es el día de fiesta principal y a las 18h de la tarde tendrá lugar la procesión general con la imagen de la Patrona. Otro plan es el de apurar para ver las Cruces de Mayo en Burriana antes de que sean retiradas ese mismo domingo a las 20h, que te vendrá muy bien si has optado por hacer la Ruta de la Tapa antes mencionada. Y, si estáis cerca de Peñíscola, podéis aprovechar para ir a la ruta teatral por su castillo que tiene lugar a las 17.30h.

Y si lo que quieres es estar en casa tranquilos, otra opción es que lleves la fiesta allí: puedes preparar palomitas y haceros un maratón de vuestra serie favorita, o desempolvar todos esos juegos de mesa que tienes abandonados en un rincón de tu casa y jugar toda la familia. ¡Seguro que lo pasáis en grande sin tener que salir de casa!

Y POR ÚLTIMO, AUNQUE NO MENOS IMPORTANTE...

No olvides que está muy bien que prepares un día especial, pero tu madre “ejerce” de madre los 365 días del año, y como hijos e hijas, nosotros hemos de agradecérselo de la misma manera. Se merece gestos de cariño, abrazos, conversaciones o incluso regalos en cualquier momento, y no solo este domingo, porque el amor de una madre no se compensa ni con toda una infinidad de días especiales para ella.