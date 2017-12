La mitad de detenidos por la Policía Local de Castellón este año es por malos tratos

El concejal Lorenzo no es un recién llegado al mundo policial ya que durante su etapa como Subdelegado del Gobierno de España en Castelló, tuvo bajo su mando todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la provincia. Esperemos que la “reorganización de servicios” en la Policía Local se centre en potenciar las importantísimas e intransferibles funciones que la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad encomienda a las Policías Locales, y no en potenciar funciones que en la Comunitat Valenciana son propias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Funciones estas, para las que la citada Ley Orgánica prevé la colaboración, no la sustitución ni la duplicidad o competencia, de las Policías Locales. En cuanto a la nueva y casi millonaria “sala de emergencias”, sólo cabe desear que corra mejor suerte que la millonaria sala de control de tráfico y su semáforos inteligentes, que tal y como están el tráfico y los semáforos en Castelló, induce a pensar que la empresa privada que la gestiona no acaba de cogerle el tranquillo a la tecnología punta de una “smart city”, o mejor dicho, no ha conseguido saber como narices funciona…...