Moliner: «Sánchez usó a Puig como telonero de The Killers»

Ya estamos con las tonterías. Si le dices a alguien que va por dirección prohibida, que no puede ir así, y te contesta que dónde está el problema, tenemos un problema gordo de verdad. Y los asesores de Sánchez no sabían nada de esto? No nos hagan comulgar con ruedas de molino. Un presidente no puede hacer estas cosas. Y si las hace no puede ser presidente. Sea quien sea y del partido que sea. El coste es lo de menos, aunque tiene su importancia. Yo le doy mas valor al comportamiento, en este caso negativo, del presidente y al intento de justificación de sus ayudantes. Lamentable.