Moliner urge a Sanidad a revocar los despidos del Provincial tras declarar el juez nulo el primero de ellos

El presidente del Gobierno Provincial, Javier Moliner, ha exigido este mediodía a la consellera Carmen Montón que revoque los despidos del Hospital Provincial después de que la Justicia haya declarado nulo el primero de ellos y obligue a la dirección del Consorcio a readmitir a la denunciante y a pagarle los salarios no cobrados. Así se ha manifestado al termino del Pleno de la Diputación de Castellón, nada más tener conocimiento de la sentencia condenatoria contra la consellera de Sanidad y la dirección del Hospital Provincial.

Como ha explicado Moliner, “ayer el juzgado número 2 de lo Social de Castellón declaró nulo uno de los despidos del Hospital Provincial, precisamente uno de los que los representantes de la Diputación en el Consorcio votamos en contra, obligando al Consorcio Hospitalario a readmitir a la persona afectada y a pagarle todos los salarios desde que fue despedida. La sentencia habla de carencias en el informe del despido, de no justificación de por qué se deciden estos despidos e incluso se habla de indicio de represalias en la decisión tomada”.

“Hoy ha habido siete juicios más de siete trabajadores y lo que es evidente es que esta primera sentencia marca una tendencia respecto de todos los casos judiciales, puesto que todos se fraguaron con un mismo informe, inexistente en el momento en que se tomó la decisión, y que abre la vía para que todos los despedidos puedan recuperar sus puestos de trabajo”, ha asegurado el presidente del Gobierno Provincial.

Javier Moliner se ha mostrado contundente a la hora de “exigir públicamente que se revoque el acuerdo del Consorcio del mes de octubre que supuso el despido de 17 profesionales del Hospital Provincial y que se readmita de inmediato a todos, tal y como ya ordenado la Justicia en este primer caso”.

“En el caso de que la consellera no readmita inmediatamente la los trabajadores despedidos, los representantes de la Diputación en el Consorcio vamos a forzar un Consejo Extraordinario con un único punto en el orden del día, que será la revocación del acuerdo de los despidos del Hospital Provincial. Queremos frenar de una forma definitiva ese plan de la Conselleria de Sanidad de desmantelar el Hospital Provincial, que está dando pasos continuos en esa misma dirección y que comenzó prescindiendo de unos profesionales en base a un informe inexistente, un informe al que no tuvo acceso nadie, un informe que no pedía esos despidos y que solo era una tapadera para tomar un acuerdo que la Justicia les ha volcado”, ha remarcado el presidente provincial.