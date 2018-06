No te pierdas estos 11 planazos para el fin de semana en Castellón

¿Todavía no tienes plan para este fin de semana? Pues es difícil disfrutar de unos días con más alternativas que los que nos esperan en Castellón desde este viernes 22 de junio hasta el domingo 24 de junio. Música, baile, fiestas populares, visitas guiadas, tradición... están entre la variada oferta existente, destinada a todos los públicos.

Coge papel, boli y apunta el plan o los planes que más te seducen:

1. Viernes, sábado y domingo, en Vinaròs. La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs arranca este viernes y se prolongará hasta el 1 de julio. Destacará el escenario junto al mar llamado Platjafest, localizado en plena playa del Fortí. El viernes 22 se celebra la fiesta Los 80 principales. We love 80’s a partir de las 23.30 horas. Al día siguiente, el sábado, día de la verbena de San Juan y también a las 23.30, llegará el momento de disfrutar de Joe Crepúsculo y Tomasito, incorporando al cantante Aaron, con una propuesta de pop anacrónico. Para el domingo a las 19.30 horas, en la Pérgola del paseo Blasco Ibáñez, actuará el grupo Gran Reserva.

2. Viernes, 22 de junio, en Castellón (21.00). El Casino Antiguo Castellón alberga a partir de las 21.00 horas el concierto de Mounqup, que presentará ‘Castro Verdi’. Con orígenes francoitalianos y costamarfileños pero gallega de adopción, Camille Hèdouin lleva desde los 15 años participando con su voz en bandas de Jazz, electrónica y folk.

3. Viernes, 22 de junio, en Benicàssim (23.00 horas). ¿Te apetece pasar un buen rato? No dudes en acudir al estreno del XXV Festival de teatro con buen humor, que arrancará en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega con la actuación de la compañía The Chanclettes, que llega con su #DPutuCOOL. Con más de 2000 actuaciones a sus espaldas, a buen seguro los asistentes se lo pasarán en grande. La obra no está recomendada para menores de 18 años y tendrá un coste de 12 euros. Para más información pinche aquí.

4. Viernes, sábado y domingo, en Altura. Si lo tuyo son los toros, no dudes a la hora de visitar Altura este fin de semana con ocasión de la I Interpeñas 2018. El viernes, a partir de las 00.05 horas habrá vacas y toro embolado, disfrutándose a las 00.30 horas de una discomóvil en el salón socio-cultural. Idéntico plan para el sábado, que además del toro embolado a las 23.30 celebrará entrada a las 14.00 horas, como el mismo domingo.

5. Sábado, 23 de junio, en Burriana. Si tienes niños en casa y les gusta la naturaleza, y más concretamente las tortugas, tu sitio el sábado está en el Clot de Burriana a partir de las 10.00 horas. La riqueza natural de l'Estany de la Vila, conocido como el Clot de la Mare de Déu, es unas de las características principales del paraje, y desde hace varios años una de las iniciativas promovida por la concejalía de Medio Ambiente es la realización de jornadas y actividades dedicadas al seguimiento y el análisis de la presencia de diferentes especies de tortugas. Para más información puedes contactar con el teléfono 654-07-65-33.

6. Sábado, 23 de junio, en Cinctorres y Villores. ¿Quieres conocer de primera mano la bella comarca de Els Ports? La Mancomunitat comarcal organiza este sábado una visita guiada a Villores y Cinctorres. El objetivo, dentro de la campaña Coneix Els Ports, quiere dar a conocer los aspectos de la cultura, historia, naturaleza y arquitectura de los municipios. Las actividades comenzarán en Cinctorres, a las 10.30 horas, con recorrido por los museos de la localidad y los monumentos, como la iglesia de Sant Pere. Por la tarde, será el turno de Villores. A las 17.00 horas darán la bienvenida a los presentes, mostrarán puntos de interés y habrá talleres de productos típicos.

7. Sábado, 23 de junio, en Artana. Se celebra la Festa dels Gavellers 2018. Si te has quedado igual porque no sabes qué es un gaveller, lo puedes aprender en Artana en una jornada que comenzará a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, con una exhibición de elaboración del carro de malea. Posteriormente, sobre las 19.00 en la calle San Ramón se prepararán y repartirán gavellers, mientras que habrá buñuelos para todos los asistentes. El antiguo oficio del gaveller se encargaba limpiaba los caminos forestales impidiendo así que se registraran grandes incendios.

8. Sábado, 23 de junio, en el Grao de Castelló. El Grao celebra la Nit de Sant Joan, con una variada programación a partir de las 17.00 y hasta bien entrada la madrugada en el Parque de la Panderola, playa del Pinar y del Gurugú. Para conocer el programa completo de Sant Pere pincha aquí.

9. Sábado, 23 de junio, en Vilafamés y Peñíscola. La Asociación de los Pueblos más Bonitos de España celebra este sábado la segunda edición de La Noche Romántica. Una jornada en la que participan tanto Vilafamés como Peñíscola que rinde culto al amor y a la belleza de nuestro patrimonio.

10. Sábado y domingo, en Castellón. ¿Te gustan los bailes tradicionales? Estás de enhorabuena . La Temporada Folklòrica de Castellón de la Plana, que afronta su sexta edición, hará las delicias de los amantes de la música y el baile tradicional en el Teatro del Raval. El sábado 23 de junio a las 19.00 horas será el turno del Grup Ramell, mientras que el domingo 24, también a las 19.00, actuará el Grup Forcat con un homenaje a los bailes de la ciudad: bolero, marineries y Jota de Castelló. La entrada, por cierto, es gratuita.

11. Domingo, 24 de junio, en Castellón. Dentro del Cicle de Música i Dansa a les Ermites de Castelló 2018, a partir de las 20.30 horas en Sant Joanet de vora riu se podrá disfrutar de la actuación de la Coral Veus del Lledó.