Nomdedéu declara ante el juez "tranquilo y satisfecho" por una presunta malversación

El actual secretario autonómico de Empleo y ex concejal del Ayuntamiento de Castellón, Enric Nomdedéu, y la vicealcaldesa Ali Brancal han declarado esta mañana ante el juez a raíz de una denuncia del PP por un presunto delito de malversación de caudales públicos para financiar la campaña electoral europea del 2014. Nomdedéu, a la salida de los juzgados, ha declarado que está "tranquilo y satisfecho porque si no se ha hecho nada malo no hay motivo para estar nervioso". "Hemos contestado a todas las preguntas de las dos partes", ha dicho. Brancal no ha hecho declaraciones ante los medios de comunicación. Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Juan José Pérez Macián, ha afirmado que la alcaldesa "no puede mirar hacia otro lado y debe cesar de forma fulminante a la vicealcaldesa, investigada por un juzgado, o será complice".