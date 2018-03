Nuevas medidas para atajar el ruido en Castellón

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Parece ser que tanto los servicios jurídicos, como los técnicos municipales han olvidado que los Ayuntamientos españoles no pueden legislar, sólo ordenar y regular conforme a la legislación vigente. La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica está plenamente vigente y hay que cumplirla. Me temo que ésta nueva Ordenanza será la que batirá el récord de recursos….., si finalmente se aprueba. El problema no es la normativa autonómica Concejal Simó, el problema es el impresentable desconocimiento de la misma del que hacen gala los servicios jurídicos y técnicos de nuestro Ayuntamiento…..Haga una prueba Concejal Simó, solicite a los servicios jurídicos y técnicos municipales que le expliquen el criterio utilizado para delimitar el perímetro de las ZAS de Las Tascas……. ¿Demasiado difícil la pregunta?