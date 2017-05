El obispado no rectificará el veto a Gimeno a menos que el Papa lo pida

El obispado de Segorbe-Castellón no rectificará su postura acerca del veto al empresario castellonense Javier Gimeno, en sus aspiraciones de ser miembro de la junta directiva de la Real Cofradía de la Mare de Déu de Lledó, a menos que el papa Francisco lo diga. Así lo confirman a este periódico desde la diócesis, después de que el agraviado haya dirigido una carta al Pontífice, pidiendo su apoyo e intercesión para que la cofradía reconsidere su decisión de apartarlo del órgano por ser homosexual y estar casado con un hombre, como publicó ayer el periódico Mediteráneo.

Desde la diócesis recuerdan que el Santo Padre es «la máxima autoridad eclesiástica» y que el obispado está «bajo su autoridad». Por ello, según explican a este diario, harán «lo que el Papa diga», aunque no entran a valorar el contenido de la dura misiva que el marido del diseñador Higinio Mateu ha remitido recientemente a la Santa Sede.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ya apeló al progresismo del actual Pontífice ante el no a Gimeno por ser gay y tener un matrimonio homosexual. «La decisión no me parece correcta en los tiempos que corren, desde el respeto total y absoluto a la libertad de la cofradía, que es autónoma», señaló la munícipe.

Aunque el Ayuntamiento de Castellón medió ante la cofradía y el obispado, estos han apelado al Derecho Canónico, asegurando que no hay discriminación por ser gay, sino por su matrimonio «irregular» con un hombre.

Ahora, esperarán para ver cuál es la respuesta del Santo Padre y, si este respalda la decisión del obispado de Segorbe-Castellón de no admitir a Gimeno en la junta directiva de Lledó, la diócesis no moverá ficha. Solo en caso de que el Papa apoye explícitamente a Gimeno, la diócesis rectifirá y lo admitiría como aspirante a la junta del órgano de la cofradía.

LA CARTA al ponífice / Gimeno apela a la misericordia de la Iglesia en su misiva y le recuerda que ha demostrado «sobradamente» su «profunda religiosidad y amor a nuestra madre». El empresario le traslada a Francisco I su sensación de que «se ha banalizado» su fe y su dignidad, y advierte de que se le ha sometido a un «escarnio público» que no merece. Por todo ello, Gimeno pide al Papa su beneplácito y aboga por que la Iglesia abra los ojos a nuevos modelos de familia.