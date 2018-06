Oferta de trabajo en Castellón a razón de 0 euros

La pasada semana se dieron a conocer unos esperanzadores datos del paro en Castellón. El desempleo en la provincia cayó en mayo y volvió a situarse por debajo de las 40.000 personas, algo que desde el año 2008 tan solo había ocurrido en diciembre del 2017. Esperemos que quienes han encontrado trabajo lo hayan hecho en unas condiciones laborales más favorables que las que se han dado a conocer una polémica oferta laboral en Castellón, que ha despertado una gran indignación en redes sociales...

Pues hazlo tú con los huevos, hijo de la gran puta… 😒 pic.twitter.com/AuLOtLWkpF — A̶l̶f̶o̶n̶s̶o̶ (@ElCanon_) 11 de junio de 2018

Como se ve en el tuit insertado en esta información que ha denunciado el tuitero @ElCanon, la oferta laboral en cuestión reza lo siguiente: "Busco que alguien haga un logotipo con unas pautas que le escribiré por whatsApp, es algo sencillo, no cuesta más de 30 minutos de hacer. Es por eso que no pago a quien me lo haga. Solamente se trata de hacer un logo y mandármelo donde prefieras".

La respuesta en las redes sociales no se ha hecho esperar. La gran mayoría de comentarios se han tomado a risa esta polémica propuesta y han elaborado su propio logotipo, tirando lógicamente de sarcasmo.

Un usuario parece que incluso se ha puesto en contacto con el solicitante en cuestión, que aseguraba que el trabajo era de administrativo, aunque la respuesta que le ha dado no le habrá dejado muy satisfecho. A buen seguro, la próxima vez que ofrezca trabajo sin remuneración se lo pensará dos veces.